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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

تعهد دادستان به دولت برای کمک در تحقق اقتصاد مقاومتی

تعهد دادستان به دولت برای کمک در تحقق اقتصاد مقاومتی

دادستان کل کشور با بیان اینکه بار اقتصاد مقاومتی تنها بر دوش دولت نیست، گفت: به دولت تعهد می‌دهم که آنچه وظیفه ما است، در تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منتظری در مراسم تودیع و معارفه دادستان کل کشور با بیان اینکه پذیرش این مسئولیت برای من سنگین بود، اظهار داشت: پذیرفتن این مسئولیت با لحاظ جایگاهی که دادستانی کل کشور و شخص دادستان دارد، به دلایلی برای من سنگین بود و از پذیرش این مسئولیت سنگین ابا داشتم، اما شرایطی پیش آمد که خود را ملزم به قبول این سمت دانستم.

دادستان کل کشور افزود: پس از پذیرش این مسئولیت، متعهد و ملتزم هستم که آنچه در توان دارم در خدمت مردم و قوه قضائیه بگذارم تا بتوانم بخشی از مسئولیت ها را در قبال این نظام مقدس داشته باشم.

وی تصریح کرد: همه تلاش خود را به کار خواهم برد که هم اهداف و دستورات ریاست قوه قضائیه و هم آنچه در قانون آمده است را جامه عمل بپوشانم که این امر مستلزم سه موضوع است یک توفیق الهی و دیگری حمایت و پشتیبانی ریاست قوه قضائیه و سوم همدلی و همراهی و کمک همه افراد تاثیرگذار در تحقق مسئولیت های دادستانی به ویژه قضات دیوان عالی کشور.

حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: در انجام مسئولیت ها به داشتن برنامه اعتقاد دارم و ریاست قوه قضائیه استحضار دارند که هر جا خدمت کرده ام به برنامه اعتقاد دارم و اگر برنامه نداشته باشیم، نمی توانیم به موفقیت برسیم.

عـِده و عـُده دادستانی کل فراهم شود

دادستان کل کشور اضافه کرد: همچنین معتقد به داشتن عـِده و عـُده هستم و تقاضا دارم عـِده و عـُده دادستانی کل فراهم شود.

حجت‌الاسلام منتظری تاکید کرد: آدمی نیستم که به دنبال یدک کشیدن عنوان و مقام باشم. از عمق دل می گویم که سمت، عنوان و نام اهمیتی ندارد. با اشراف و اطلاعاتی که دارم زمینه کار در دادستانی بسیار زیاد است و افرادی که اعتقاد دارند باید دادستانی را به جایگاه واقعی خود برسانیم، باید کمک کنند و در این زمینه باید اولویت هایی در نظر بگیریم.

وی اضافه کرد: دادستانی کل ظرفیت فوق العاده ای دارد و فلسفه حضور دادستان کل در شورای پول و اعتبار و شورای عالی فضای مجازی یا شورای بورس دارای معنای خاصی است.

دادستان کل کشور گفت: اولویت ها در ابتدای امر بحث نظارت بر دادسراها است که هم باید تعریف شود و هم امکانات آن فراهم شود.

باید یک حلقه ربط و وصل میان دادستان‌ها وجود داشته باشد

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به اینکه ۳۷۰ دادستان در سراسر کشور داریم، اظهار کرد: باید یک حلقه ربط و وصل میان دادستان‌ها وجود داشته باشد که آن دادستان کل است. همچنین نظارت بر دادسراها خواست ریاست قوه قضائیه است و قانون هم در این زمینه مرتفع شده است.

وی تحقق اقتصاد مقاومتی را یکی دیگر از اولویت های دادستانی کشور دانست و ادامه داد: اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد و این موضوع تنها متوجه دولت نیست، قوه قضائیه و مجلس هم بر حسب مسئولیت ها وظایفی دارند. یکی از مهمترین جایگاه ها که می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند، دادستانی کل کشور است.

دادستان کل کشور گفت: قوه قضائیه و شخص بنده برای تحقق اهداف نظام و دستورات و اوامر رهبری در اختیار هستیم و هر جایی کمکی بر بیاید و بتوانیم به دولت کمک می کنیم؛ زیرا همه بار اقتصاد مقاومتی نباید با دولت باشد.

وی افزود: به دولت تعهد می دهم آنچه وظیفه ما است، به موجب قانون در جهت تسهیل در خدمت انجام دهم.

حجت‌الاسلام منتظری در بیان اولویت سوم دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، اولویت بعدی ما است که مفاسد در انواع مختلف آن مدنظر است که در موقعیتی دیگر مفصل به آن خواهم پرداخت.

کد مطلب 3591257

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