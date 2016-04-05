تعهد دادستان به دولت برای کمک در تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منتظری در مراسم تودیع و معارفه دادستان کل کشور با بیان اینکه پذیرش این مسئولیت برای من سنگین بود، اظهار داشت: پذیرفتن این مسئولیت با لحاظ جایگاهی که دادستانی کل کشور و شخص دادستان دارد، به دلایلی برای من سنگین بود و از پذیرش این مسئولیت سنگین ابا داشتم، اما شرایطی پیش آمد که خود را ملزم به قبول این سمت دانستم.

دادستان کل کشور افزود: پس از پذیرش این مسئولیت، متعهد و ملتزم هستم که آنچه در توان دارم در خدمت مردم و قوه قضائیه بگذارم تا بتوانم بخشی از مسئولیت ها را در قبال این نظام مقدس داشته باشم.

وی تصریح کرد: همه تلاش خود را به کار خواهم برد که هم اهداف و دستورات ریاست قوه قضائیه و هم آنچه در قانون آمده است را جامه عمل بپوشانم که این امر مستلزم سه موضوع است یک توفیق الهی و دیگری حمایت و پشتیبانی ریاست قوه قضائیه و سوم همدلی و همراهی و کمک همه افراد تاثیرگذار در تحقق مسئولیت های دادستانی به ویژه قضات دیوان عالی کشور.

حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: در انجام مسئولیت ها به داشتن برنامه اعتقاد دارم و ریاست قوه قضائیه استحضار دارند که هر جا خدمت کرده ام به برنامه اعتقاد دارم و اگر برنامه نداشته باشیم، نمی توانیم به موفقیت برسیم.

عـِده و عـُده دادستانی کل فراهم شود

دادستان کل کشور اضافه کرد: همچنین معتقد به داشتن عـِده و عـُده هستم و تقاضا دارم عـِده و عـُده دادستانی کل فراهم شود.

حجت‌الاسلام منتظری تاکید کرد: آدمی نیستم که به دنبال یدک کشیدن عنوان و مقام باشم. از عمق دل می گویم که سمت، عنوان و نام اهمیتی ندارد. با اشراف و اطلاعاتی که دارم زمینه کار در دادستانی بسیار زیاد است و افرادی که اعتقاد دارند باید دادستانی را به جایگاه واقعی خود برسانیم، باید کمک کنند و در این زمینه باید اولویت هایی در نظر بگیریم.

وی اضافه کرد: دادستانی کل ظرفیت فوق العاده ای دارد و فلسفه حضور دادستان کل در شورای پول و اعتبار و شورای عالی فضای مجازی یا شورای بورس دارای معنای خاصی است.

دادستان کل کشور گفت: اولویت ها در ابتدای امر بحث نظارت بر دادسراها است که هم باید تعریف شود و هم امکانات آن فراهم شود.

باید یک حلقه ربط و وصل میان دادستان‌ها وجود داشته باشد

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به اینکه ۳۷۰ دادستان در سراسر کشور داریم، اظهار کرد: باید یک حلقه ربط و وصل میان دادستان‌ها وجود داشته باشد که آن دادستان کل است. همچنین نظارت بر دادسراها خواست ریاست قوه قضائیه است و قانون هم در این زمینه مرتفع شده است.

وی تحقق اقتصاد مقاومتی را یکی دیگر از اولویت های دادستانی کشور دانست و ادامه داد: اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد و این موضوع تنها متوجه دولت نیست، قوه قضائیه و مجلس هم بر حسب مسئولیت ها وظایفی دارند. یکی از مهمترین جایگاه ها که می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند، دادستانی کل کشور است.

دادستان کل کشور گفت: قوه قضائیه و شخص بنده برای تحقق اهداف نظام و دستورات و اوامر رهبری در اختیار هستیم و هر جایی کمکی بر بیاید و بتوانیم به دولت کمک می کنیم؛ زیرا همه بار اقتصاد مقاومتی نباید با دولت باشد.

وی افزود: به دولت تعهد می دهم آنچه وظیفه ما است، به موجب قانون در جهت تسهیل در خدمت انجام دهم.

حجت‌الاسلام منتظری در بیان اولویت سوم دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، اولویت بعدی ما است که مفاسد در انواع مختلف آن مدنظر است که در موقعیتی دیگر مفصل به آن خواهم پرداخت.