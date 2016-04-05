۲۵ درصد از سالمندان اردبیلی تحت پوشش کمیته امداد هستند

بهروز زلالی بعدازظهر سهشنبه در حاشیه ساماندهی برنامههای حمایتی سالمندان در سال جاری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کمیته امداد ۳۱ هزار و ۵۹۸ خانوار در قالب ۶۱ هزار و ۹۳ نفر را تحت پوشش دارد.
وی افزود: این در حالی است که ۴۴.۵ درصد از جمعیت تحت حمایت و به عبارتی ۲۷ هزار و ۱۶۲ نفر سالمند بالای ۶۰ سال تحت پوشش کمیته امداد است.
مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه تعداد کل سالمندان بالای ۶۰ سال استان ۱۰۶ هزار و ۱۶۸ نفر است، اضافه کرد: به عبارتی ۲۵.۵ درصد از سالمندان استان، تحت حمایت کمیته امداد هستند.
زلالی مهمترین برنامههای حمایتی از سالمندان را خدمات مستمری ماهانه و پرداخت هزینههای درمانی برشمرد و تأکید کرد: به دلیل اینکه این گروه قادر به اشتغالزایی و توانافزایی نیست در دو حوزه ذکر شده از کمیته امداد خدمات دریافت میکنند.
وی تصریح کرد: علاوه بر این در صورتی که سالمندی دانشآموز و دانشجو داشته باشد نسبت به تأمین هزینههای معیشتی و تحصیلی وی کمیته امداد حمایتهایی را پیشبینی کرده است.
مدیرکل کمیته امداد استان به ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به سالمندان نیز اشاره کرد و متذکر شد: سالمندان تحت پوشش در قالب برنامههای مختلف خدمات فرهنگی و آموزشی دریافت میکنند.
زلالی افزود: علاوه بر این در مقاطع مختلف سال بستهها و اقلام غذایی نیز در میان سالمندان و خانوادههای نیازمند آن ها توزیع میشود.
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