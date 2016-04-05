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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۲۲

مدیرکل کمیته امداد اردبیل با مهر مطرح کرد؛

۲۵ درصد از سالمندان اردبیلی تحت پوشش کمیته امداد هستند

۲۵ درصد از سالمندان اردبیلی تحت پوشش کمیته امداد هستند

اردبیل – مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۲۵.۵ درصد از سالمندان اردبیلی بالای ۶۰ سال تحت پوشش کمیته امداد هستند.

بهروز زلالی بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه ساماندهی برنامه‌های حمایتی سالمندان در سال جاری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کمیته امداد ۳۱ هزار و ۵۹۸ خانوار در قالب ۶۱ هزار و ۹۳ نفر را تحت پوشش دارد.

وی افزود: این در حالی است که ۴۴.۵ درصد از جمعیت تحت حمایت و به عبارتی ۲۷ هزار و ۱۶۲ نفر سالمند بالای ۶۰ سال تحت پوشش کمیته امداد است.

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه تعداد کل سالمندان بالای ۶۰ سال استان ۱۰۶ هزار و ۱۶۸ نفر است، اضافه کرد: به عبارتی ۲۵.۵ درصد از سالمندان استان، تحت حمایت کمیته امداد هستند.

زلالی مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی از سالمندان را خدمات مستمری ماهانه و پرداخت هزینه‌های درمانی برشمرد و تأکید کرد: به دلیل اینکه این گروه قادر به اشتغال‌زایی و توان‌افزایی نیست در دو حوزه ذکر شده از کمیته امداد خدمات دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این در صورتی که سالمندی دانش‌آموز و دانشجو داشته باشد نسبت به تأمین هزینه‌های معیشتی و تحصیلی وی کمیته امداد حمایت‌هایی را پیش‌بینی کرده است.

مدیرکل کمیته امداد استان به ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به سالمندان نیز اشاره کرد و متذکر شد: سالمندان تحت پوشش در قالب برنامه‌های مختلف خدمات فرهنگی و آموزشی دریافت می‌کنند.

زلالی افزود: علاوه بر این در مقاطع مختلف سال بسته‌ها و اقلام غذایی نیز در میان سالمندان و خانواده‌های نیازمند آن ها توزیع می‌شود.

کد مطلب 3591328
محمد میرزایی ناطق

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