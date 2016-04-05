جزئیات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز دانشیان با اعلام این خبر گفت: تعداد ۴۷۸ هزار و ۳۴۹ نفر در ۱۳۶ مجموعه امتحانی در این آزمون به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: تعداد ۲۱۲ هزار و ۵۹۹ نفر معادل ۴۴ درصد از شرکت کنندگان این آزمون را زنان و تعداد ۲۶۵ هزار و ۷۵۰ نفر معادل ۵۶ درصد را مردان تشکیل می دهند.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد : توزیع برگه ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه ۳ خرداد ماه آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آزمون مذکور در اکثر مجموعه ها به صورت تستی و تنها در تعداد معدودی از مجموعه های امتحانی به صورت همزمان تستی و تشریحی برگزار می شود.