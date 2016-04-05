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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۲۶

برگزاری آزمون در خردادماه؛

جزئیات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

جزئیات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی در ۶ نوبت صبح و عصر روزهای پنج شنبه ، جمعه و شنبه ۶ تا ۸ خرداد ماه در تهران و ۶۸ حوزه در سطح کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز دانشیان با اعلام این خبر گفت: تعداد ۴۷۸ هزار و ۳۴۹ نفر در ۱۳۶ مجموعه امتحانی در این آزمون به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: تعداد ۲۱۲ هزار و ۵۹۹ نفر معادل ۴۴ درصد از شرکت کنندگان این آزمون را زنان و تعداد ۲۶۵ هزار و ۷۵۰ نفر معادل ۵۶ درصد را مردان تشکیل می دهند.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد : توزیع برگه ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه ۳ خرداد ماه آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آزمون مذکور در اکثر مجموعه ها به صورت تستی و تنها در تعداد معدودی از مجموعه های امتحانی به صورت همزمان تستی و تشریحی برگزار می شود.

کد مطلب 3591343
زهره بال

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