فدراسيون بسكتبال هيچ تورنمنت تاثير گذاري را از دست نمي دهد

به گزارش خبرنگار"مهر" پس از پايان دور رفت ليگ برتر بسكتبال، دور برگشت از دي ماه سال جاري آغاز خواهد شد و پايان مسابقات 24 اسفند ماه در نظر گرفته شده است. درحالي كه مسابقات درمرحله پلي آف به صورت دو از سه برگزار مي شود با اين وجود چنانچه كشور يا كشورهايي از تيم هاي ملي و يا باشگاهي ايران جهت حضور در تورنمت هايشان دعوت به عمل آورند فدراسيون بسكتبال در خصوص اعزام تيم به اين رقابت ها بررسي هاي لازم را به انجام خواهد رساند.

از آنجا كه حضور در هرمسابقه تداركاتي هزينه اي سنگين را بر فدراسيون بسكتبال تحميل مي كند شركت در تورنمت هايي كه تيم هاي بسكتبال ايران به آن دعوت مي شوند هيچ هزينه اي را در بر نخواهد داشت و امكانات و تسهيلات خوبي هم براي بازيكنان از جانب ميزبان در نظر گرفته مي شود. بنابراين حضور در اين مسابقات سودمند است. تورنمت هاي تايلند و ژاپن كه تيم ملي به آن اعزام شد از اين دست مسابقات است.

رضا مشحون مدير سازمان تيم هاي ملي با اشاره به اينكه بسكتبال نبايد فرصت هايي از اين دست را از دست بدهد گفت: تيم ملي ايران در پايان دور رفت ليگ برتر در تورنمنت روسيه كه از 25 شهريورآغاز مي شود شركت مي كند. حتي در طول مسابقات ليگ چنانچه دعوتنامه هايي دريافت كنيم كه شرايطي مشابه داشته باشند قطعا در آن شركت مي كنيم.