به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش پس از نشستی که بعدازظهر امروز سه شنبه با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال داشت گفت: جلسه خوبی با رئیس فدراسیون فوتبال داشتم. این جلسه راجع به مسائل تیم ملی، مسائل شخصی خود من و آینده بود.



کی روش درباره خداحافظی اش از مردم ایران تاکید کرد: در صفحه شخصی‌ام مطلبی را یادداشت کردم که مربوط به افکار خودم می شود. امروز تنها ۱۵۰ روز به بازی نهایی انتخابی جام جهانی داریم. الان زمانی است که همه باید بیدار شوند.

سرمربی تیم ملی فوتبال خاطرنشان کرد: ما روز شنبه جلسه دیگری را با هیات رئیسه داریم و باید ببینیم چه می شود.

کی روش درباره استعفایش هم گفت: همه می دانیم چه مسائلی دارد رخ می دهد. در یک ساعت آینده مصاحبه خودم را منتشر می کنم و یکسری موارد را شفاف اعلام می کنم. دیگر بازی تمام شده است. آنها بردند.

خبرنگاران از کی روش پرسیدند آیا منظورش افراد حاضر در طبقه سوم فدراسیون - علیرضا اسدی - است؟ که وی در واکنش فقط لبخندی زد و رفت!