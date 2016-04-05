عزت ملت ایران در سایه عدم وابستگی به خارج محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی ظهر سه شنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان قرچک در سال جدید با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر روی تکیه بر توانمندی داخلی تأکید داشته اند.

امام جمعه قرچک حمایت از تولید داخلی را راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: باید از کارخانجات و فعالان تولیدی و اقتصادی در شهرستان قرچک حمایت شود.

وی با تأکید بر ضرورت داشتن وحدت و همدلی برای تحقق شعار سال ادامه داد: شعار سال ۹۵ با محوریت اقتصاد مقاومتی، در سایه اتحاد و همدلی به دست خواهد آمد.

امام جمعه قرچک با تأکید بر این نکته که نباید وابسته به خارج از مرزها بود، تأکید کرد:عدم وابستگی به خارج از کشور، سبب عزت و اقتدار ملت می شود و این مهم با تقویت بخش تولید و حمایت از فعالان تولیدی و اقتصادی فراهم خواهد شد.

وی متذکر شد: ظرفیت های بسیار بالایی در بخش اقتصادی و تولیدی کشور وجود دارد که باید با برنامه ریزی لازم برای توسعه و پیشرفت کشور به کار گرفته شود.