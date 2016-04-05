مرضیه مساعد در گفتگو با مهر گفت: این مجموعه با برنامهریزی لازم فعالیتهای خود را از ۲۸ اسفندماه ۹۴ آغاز و تا ۱۳ فروردین امسال انجام و با بهرهگیری از امکانات و توان کارکنان حاضر در کشیک، نظارت بر ارائه خدمات دارویی را بهطور مطلوب محقق کرد.
وی بابیان اینکه ۲۲ داروخانه شبانهروزی در ایام نوروز در استان همدان فعال بود، گفت: ۴۷ داروخانه روزانه نیز بهصورت کشیک در ایام تعطیلات فعال بودند.
مساعد ۱۵ مورد پیگیری شکایت شفاهی، کتبی و تلفنی و ۶۱ مورد بازرسی از داروخانهها را از عملکرد این مجموعه در ایام نوروز اعلام کرد و گفت: ۳۰ مورد پاسخگویی واحد اطلاعرسانی به سؤالات دارویی مردم، ۱۵ مورد پیگیری کمبودهای دارویی و ۵ مورد تدارکات انبار دارویی به واحدهای تحت پوشش نیز از عملکرد این مجموعه است.
مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه سازمان غذا و دارو، نظارت بر تولید داروها در کشور را بر عهده دارد، گفت: استان همدان در خصوص داروهای مخدر کمبود ندارد و داروهای مخدر به دو صورت درمان وابستگی به مواد مخدر(ترک اعتیاد) به مرکز درمانی سوءمصرف مواد مخدر و یا به بیماران ارائه میشود.
وی بابیان اینکه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی داروی ترک اعتیاد را به مراکز درمانی سوءمصرف مواد مخدر تحویل میدهد، افزود: تحویل داروی مخدر به بیمار نیز طبق نسخه پزشک و از طریق سازمان غذا و دارو صورت میگیرد.
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