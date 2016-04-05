به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زندان‌های کرمانشاه، منصور بیگلری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی) و نام گذاری سال ۹۵ به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل، آموزش مهارت های شغلی و فراهم سازی زمینه مناسب در آمد زایی و رفع مشکلات مالی زندانیان نیازمند و خانواده آسیب پذیر آنان را اولویتی مهم دانست.

وی تلاش در راستای بهبود وضعیت اشتغال و حرفه آموزی زندانیان استان را تکلیف تمامی مسئولان و کارکنان بخش اصلاح و تربیت زندان‌ها توصیف و بر استفاده از تجارب استان‌های موفق در امر اشتغال را مورد تاکید قرار داد.

بیگلری در این نشست هم اندیشی که صبح امروز در محل سالن جلسات اداره کل زندان‌ها با حضور معاونین و اعضای کارگروه اشتغال و حرفه آموزی زندان های کرمانشاه برگزار شد هنر مدیریت را استفاده از ظرفیت‌های موجود برای دستیابی به وضعیت مطلوب توصیف کرد.

گفتنی است؛ در ادامه این نشست موسیوند و عرفان پور معاونین اداره کل زندان های استان، منصوبی، فرزادی، رحیمی، سلیمی، مرادخانی، فاطمی‌مرام، حسامی و دیگر حاضران در جلسه نظرات و راهکارهای خود با محوریت توسعه اشتغال در زندان ها را مطرح نمودند.