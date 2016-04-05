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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۲۵

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی:

۳۴۹ کیلوگرم مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

۳۴۹ کیلوگرم مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف ۳۴۹ کیلوگرم مواد مخدر در اجرای طرح انتظامی نوروزی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید شجاع ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نام گذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی اولویت‌های مأموریتی خود را بنا به اوامر فرمانده معظم کل قوا تدوین کرده که در حوزه داخل سازمانی و بیرون سازمانی آن‌ها را انجام می‌دهد.

وی با تقدیر از همکاری دستگاه های امدادی در راستای اجرای طرح های نوروزی بهارائه گزارش عملکرد این طرح پرداخت و اظهار داشت: اقدامات اجتماعی و رسانه‌ای در این مدت اثرات خوبی بر کاهش جرائم داشته است.

وی از کشف ۳۴۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در طول اجرای طرح انتظامی نوروزی در استان خبر داد و افزود: از این میزان ۱۰۰ کیلوگرم تریاک، ۲۴۷ کیلوگرم حشیش و دو کیلوگرم سایر مواد مخدر بوده است.

وی با اشاره به دستگیری قاچاقچی مواد مخدر دستگیر در مدت اجرای این طرح بیان داشت: ۱۷ دستگاه خهودرور نیز در این زمینه توقیف شده است.

وی در ادامه با اشاره به برقراری دو هزار و ۸۷۰ تماس عملیاتی با پلیس در نوروز امسال بیان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به چهار دستگاه خودرو و هشت دستگاه موتورسیکلت سرقتی از سارقان در مدت اجرای این طرح عنوان کرد: آمار سرقت‌های به عنف و خشن  در استان منفی بودهاست.

سرهنگ شجاع با بیان اینکه آموزش‌ها و هشدارهای پلیسی به صورت روزانه از طریق صدا و سیما و خبرگزاری‌های محلی به مردم اعلام شد، گفت: در این راستا موج ایجاد شده در بحث کلاهبرداری پیامکی و تلفنی از شهروندان تا حد زیادی کنترل شد.

وی با اشاره به ارائه خدمات مشاوره رایگان به بیش از دو هزار نفر در ایم نوروز گفت:  ۱۴۰ هزار بروشور در استان خراسان جنوبی در راستای راهنمایی مسافران و شهروندان یز توزیع شد.

وی به اجرای طرح نوروزی پلیس راه و پلیس راهور نیز اشاره کرد و افزود: طرح نوروزی پلیس راه و پلیس راهور از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته آغاز و ۱۴ فروردین ماه ادامه داشته است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در طی مدت اجرای این طرح تلفات تصادفات جاده‌ای ۳۱ درصد کاهش داشته است.

و از کاهش ۱۰۰ درصدی تلفات تصادفات دورن شهری نیز خبر داد و بیان داشت: همدلی و مشارکت خوب دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی تأثیر بسزایی در کسب موفقیت‌های این ایام داشته است.

کد مطلب 3591413

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