طی روزهای آتی شاهد آزاد سازی الشرقاط خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخبار، احمد الاسدی سخنگوی نیروهای مردمی عراق اعلام کرد: نیروهای مردمی در نبرد آزاد سازی موصل مشارکت خواهند کرد.

وی افزود: پرچم عراق که نیروهای مردمی آن را حمل می کنند از اولین پرچم هایی خواهد بود که وارد این شهر خواهد شد.

الاسدی که به مناسبت سالروز آزاد سازی شهر تکریت سخن می گفت بیان کرد: طی روزهای آینده شاهد آزاد سازی الشرقاط خواهیم بود و در موصل و الشرقاط داعشی و تروریستی باقی نخواهد ماند.

دستاورد تیپ ابا الفضل العباس در اطراف فلوجه

الحاج حسین السادی از فرمانده تیپ ابالفضل العباس وابسته به نیروهای مردمی گفت: نیروهای تیپ ابوالفضل موفق به درهم شکستن داعشی ها شدند و کارگاه الزاهی را در اطراف شهر فلوجه بازپس گرفتند.

وی افزود: در جریان این عملیات تعدادی از ادوات تروریست ها منهدم شد.

هلاکت سرکرده داعشی سعودی

منابع وابسته به نیروهای مردمی عراق از عملیات نیروهای مردمی در نزدیکی پل الکرمه فلوجه خبر دادند و اعلام کردند: نیروهای مردمی وابسته به کتائب رسالیون منطقه المعامل در کرمه فلوجه را پاکسازی کردند و یک سرکرده سعودی داعش را به هلاکت رساندند.

عملیات موثر بالگردهای عراقی علیه تکفیری ها

وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای از حملات موثر بالگردهای ارتش عراق به مواضع داعش در منطقه الکرمه فلوجه خبر داد و بیان کرد: در جریان عملیات بالگردهای عراقی بیش از 40 تروریست به هلاکت رسیدند و دو خودرو بمبگذاری شده آنها و نیز یک مرکز وابسته به تروریست ها منهدم شد.

در هیت در الانبار عراق نیز بالگردهای عراقی مواضع داعش را هدف قرار دادند.

واکنش به انفجارهای تروریستی بغداد-بصره-ذیقار عراق

جماعت علمای عراق حملات تروریستی ضد بغداد، بصره و ذی قار را محکوم و اعلام کرد: مسئولان باید نسبت به توطئه ها و فتنه های طایفه ای داعش و بعثی ها هوشیار باشند. و ساکنان جنوب به جنایتکاران فرصت ندهند.

هاشم الموسوی سخنگوی جنبش النجباء عراق نیز انفجارهای تروریستی در ذی قار، بغداد و بصره را محکوم کرد و گفت: این انفجارها عزم ساکنان جنوب عراق را در برابر تروریست ها کم نمی کند.

شایان ذکر است که در انفجارهای بغداد، ناصریه و بصره شماری کشته و زخمی شدند و داعش مسئولیت این حملات را برعهده گرفت.