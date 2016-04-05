تغییر نام ایستگاه مترو چهارراه ولیعصر (عج) تصمیم شورای شهر بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به تصمیم مدیریت شهری در تغییر نام ایستگاه متروی چهار را ولی عصر (ع) به تئاتر شهر گفت: هیچ هنرمندی برای تغییر این ایستگاه نه اعتراضی کرده بود و نه پیشنهادی داده بودند این تصمیم شورای شهر برای بهتر مسیریابی شهروندان و مسافران مترو بود.

وی در جریان دویست وچهل و هشتمین جلسه شورای شهر با اشاره به نامه فرمانداری مبنی بر سرانجام خانه شهریاران جوان گفت: نامه‌ای که از سوی فرمانداری در پاسخ به این اعتراض آمده، امضاء، تاریخ، شماره دبیرخانه ندارد و تنها به عبارت این نوشته برابر اصل است اکتفا کرده و از لحاظ قانونی این نامه اعتبار ندارد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از واگذاری خانه شهریاران جوان به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری گفت: سازمان فرهنگی و هنری طی چند سال اخیر نیروهای خود را به ۴۰۰۰ نفر رسانده و جای سوال است که با الحاق مجموعه شهریاران جوان چه سودی به شهرداری می‌رسد.



رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران با اشاره به انتشار برخی اخبار از سوی شبکه‌های خارجی از جمله بی‌بی‌سی گفت: بی‌بی‌سی اعلام کرده که دلیل تغییر نام ایستگاه مترو چهارراه ولیعصر(عج) به تئاتر شهر به دلیل اعتراض هنرمندان بوده اما باید بگویم که مدیریت شهری خود این تصمیم را گرفته و هیچ هنرمندی تاکنون اعتراضی نداشته است.