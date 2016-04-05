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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۷:۳۸

در بیانیه نشست سه جانبه رامسر مطرح شد؛

درخواست حل و فصل مناقشه آذربایجان و ارمنستان از طرق مسالمت آمیز

درخواست حل و فصل مناقشه آذربایجان و ارمنستان از طرق مسالمت آمیز

در بیانیه پایانی نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان بر حل و فصل سریع مناقشه آذربایجان و ارمنستان از طرق مسالمت آمیز و بر اساس حقوق بین الملل تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان چهارمین نشست اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان که بعد از ظهر سه شنبه در رامسر برگزار شد بیانیه پایانی نشست صادر شد.

مهمترین نکات مورد تاکید این بیانیه عبارتند از:

- تقویت همکاری ها در چارچوب سازمان های منطقه ای از جمله سازمان همکاری اقتصادی اکو و سازمان همکاری اسلامی.

- اهمیت بالای ارتقاء برادری و وحدت اسلامی و مواجهه با چالش های فراروی جهان اسلام و تمایل به همکاری موثرتر در زمینه تقویت رواداری، تفاهم و اخوت اسلامی.

- تعهد عمیق سه کشور نسبت به تقویت همکاری ها در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط گرائی و تجزیه طلبی.

- پایبندی نسبت به تاسیس کمربند صلح، ثبات، امنیت، شکوفایی و همکاری منطقه ای بیشتر در همه زمینه ها.

- درخواست حل و فصل سریع مناقشه آذربایجان و ارمنستان از طرق مسالمت آمیز و بر اساس حقوق بین الملل.

- استقبال از برجام و درخواست از دیگر طرف های متعهد جهت اجرای واقعی و مسئولانه تعهدات خود.

- حمایت از پیشنهاد ایران در خصوص جهان عاری از خشونت و افراط (مصوب سازمان ملل) و درخواست اجرا و عملیاتی کردن مفاد آن.

- سرزنش عدم تحمل و تبعیض بر اساس جنسیت، رنگ، دین، اعتقاد و قومیت و ضرورت برقراری گفتگو میان فرهنگ ها و تمدن ها و اعلام پایبندی خود نسبت به ابتکار ائتلاف تمدن ها و اهمیت اجلاس قریب الوقوع مجمع جهانی ائتلاف تمدن ها در باکو.

- توافق در خصوص تشکیل کمیته راهبری به ریاست معاونین سیاسی وزرای امور خارجه جهت پی گیری برنامه اقدام مشترک مصوب.

کد مطلب 3591472

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