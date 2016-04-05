نشست «گروه مینسک» برای پایان جنگ در قره باغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانس پرس؛‌ وزیر دفاع آذربایجان روز سه شنبه اعلام کرد که شانزده عضو ارتش این کشور در میان کشته شدگان دو روز اخیر هستند.

در نشست روز سه شنبه سه کشور روسیه،‌ آمریکا و فرانسه در قالب گروهی موسوم به «گروه مینسک» تلاشها در راستای پایان بخشیدن به یک مناقشه طولانی مدت و در عین حال کم اهمیت را رهبری می کنند؛‌ تعارضی که جمعه گذشته به طور خطرناکی بار دیگر نمود یافت.

تحلیلگران بر این باورند که این بحران می تواند به مثابه جرقه ای برای [ایجاد بحران در] قفقاز باشد؛‌ منطقه ای که به دلیل برخورداری از گروههای قومی متخاصم بسیار آسیب پذیر است.

در حالیکه روسیه و ایالات متحده خواهان خاتمه یافتن این جنگ هستند،‌ ترکیه ضمن اعلام حمایت از آذربایجان پیش بینی می کند که آذربایجان این منطقه مورد مناقشه را روزی دوباره تصاحب خواهد کرد.

سرگی کاپانادز، استاد روابط بین الملل در دانشگاه دولتی تفلیس، در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس اظهار داشت که درگیریها در منطقه مورد مناقشه قره باغ ثبات منطقه استراتژیک قفقاز را تهدید می کند زیرا قفقاز مسیر ترانزیت نفت و گاز دریای خزر به بازارهای اروپایی است و در واقع با حذف روسیه از این مسیر، وابستگی کشورهای اروپایی به منابع انرژی روسیه را کاهش می دهد.