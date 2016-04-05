اردوغان: زمان سلب تابعیت تروریست ها فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی اعلام کرد: زمان سلب تابعیت حامیان تروریسم فرا رسیده است.

وی همچنین در این خصوص با مورد حمله قرار دادن حامیان تروریسم گفت: ما باید برای مقابله با تروریسم از تمامی راه ها از جمله سلب تابعیت آنها استفاده کنیم.

بر اساس این گزارش، وی در ادامه تصریح کرد: ما هیچگاه به دشمنان خود از پشت خنجر نمی زنیم بلکه رو در روی آنها می ایستیم و از هیچکس نیز واهمه ای نداریم.

اردوغان در ادامه اظهار داشت: فرقی میان کسانی که با گفتار و یا از طریق رسانه از تروریسم حمایت می کنند با آن دسته از افرادی که دست به اقدامات جنایتکارانه می زنند، وجود ندارد.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه اظهار داشت: ما از مأموریت خود در مبارزه با تروریسم دست نخواهیم کشید.