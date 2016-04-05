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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۲۰:۰۹

اردوغان: زمان سلب تابعیت تروریست ها فرا رسیده است

اردوغان: زمان سلب تابعیت تروریست ها فرا رسیده است

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد لغو تابعیت حامیان گروه پ ک ک را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی اعلام کرد: زمان سلب تابعیت حامیان تروریسم فرا رسیده است.

وی همچنین در این خصوص با مورد حمله قرار دادن حامیان تروریسم گفت: ما باید برای مقابله با تروریسم از تمامی راه ها از جمله سلب تابعیت آنها استفاده کنیم.

بر اساس این گزارش، وی در ادامه تصریح کرد: ما هیچگاه به دشمنان خود از پشت خنجر نمی زنیم بلکه رو در روی آنها می ایستیم و از هیچکس نیز واهمه ای نداریم.

اردوغان در ادامه اظهار داشت: فرقی میان کسانی که با گفتار و یا از طریق رسانه از تروریسم حمایت می کنند با آن دسته از افرادی که دست به اقدامات جنایتکارانه می زنند، وجود ندارد.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه اظهار داشت: ما از مأموریت خود در مبارزه با تروریسم دست نخواهیم کشید.

کد مطلب 3591530

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