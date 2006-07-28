عفو بين الملل خواستار تحريم تسليحلاتي رژيم صهيونيستي شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،اين درخواست پس از آن صورت گرفت كه گزارشها حاكي ازآن است كه آمريكا از يك فرودگاه انگليسي براي حمل بمب و موشك براي اسرائيل استفاده كرده است.

"ايرن خان" دبيركل گروه حقوق بشر مستقر درلندن گفت:"هدف قرار دادن مستقيم غيرنظاميان وزيربناهاي غيرنظامي وهمچنين حملات مداوم و نابرابر،جرايم جنگي را در پي خواهد داشت."

البته عفو بين الملل بدون توجه به اين مسئله كه در اين حملات نيروهاي حزب الله لبنان حق داشته اند تا در برابر حملات ناجوانمردانه صهيونيستها از خود دفاع كنند، خواستار اين تحريم تسليحاتي بر حزب الله نيز شده است.

ايرن خان درمورد پاسخ به اين سوال كه آيا اين مسئله قابل قبول است كه فرودگاه انگليس براي انتقال سلاح به اسرائيل مورد استفاده قرار گيرد،تصريح كرد:"من ازاين مسئله خرسند نيستم."

وي افزود :" دولت انگليس نبايد اجازه دهد كه حريم دريايي و فرودگاههاي آن مورد استفاده هواپيماها و ناوهايي قرار گيرد كه حامل تسليحات و تجهيزات نظامي براي اسرائيل هستند."

رژيم صهيونيستي كه از هفده روز پيش جنگ تمام عيار و بي رحمانه اي را بر ضد لبنان و مناطق مسكوني وتاسيسات زيربنايي اين كشور به بهانه اسارت دو نظامي صهيونيست به دست رزمندگان حزب الله آغاز كرده است و در اين تجاوزات ددمنشانه از انواع سلاحهاي ممنوعه بين المللي كه حاميان اين رژيم ازجمله آمريكا، آلمان و انگليس دراختيارش قرار داده اند بر ضد ملت بي دفاع لبنان استفاده مي كند.