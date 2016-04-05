معرفی اعضای هیئت انتخاب جشنواره موسیقی کویرنشینان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، امید حسینی، علیرضا سهیلی‌زاده، نیلوفر صالحی ابرقویی و فرید سعادتمند، کار هیئت انتخاب اولیه آثار نخستین جشنواره استانی موسیقی کویرنشینان یزد را بر عهده دارند.

همچنین فریدون شهبازیان، چهره سرشناس آهنگسازی و نواپردازی کشور به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره موسیقی کویرنشینان یزد معرفی شده است که برخی از کارهای شهبازیان در زمره پرشنونده‌‌ترین آثار موسیقی بعد انقلاب به شمار می‌رود.

جشنواره استانی موسیقی کویرنشینان در دو بخش جنبی و رقابتی شامل گروه‌نوازی موسیقی سنتی ایرانی و پاپ، آهنگسازی، گروه نوازی سازه‌های کوبه‌ای و پژوهش موسیقی ایرانی و شاخه‌های شادمانه‌های مذهبی برگزار می‌شود.

گفتنی است، این جشنواره ٢٤ فروردین به مدت سه روز برگزار خواهد شد.