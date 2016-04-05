تشکیل گارد ملی روسیه به دستور «پوتین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس؛‌ ولادیمیر پوتین،‌ رئیس جمهور روسیه، روز سه شنبه اعلام کرد که گارد ملی روسیه بر پایه نیروهای داخلی و تحت نظارت وزارت کشور تشکیل خواهد شد.

پوتین در نشستی با حضور ولادیمیر کولوکولتسف وزیر کشور روسیه، ویکتور ایوانکوف فرمانده سرویس کنترل مواد مخدر فدرال و ویکتور زولوتوف فرمانده نیروهای داخلی روسیه اظهار داشت: «این تصمیم اتخاذ شد و ما بر مبنای نیروهای داخلی قصد داریم هیأتی فدرال از قوه مجریه را تأسیس نماییم».

رئیس جمهور روسیه در ادامه افزود: «ما گارد ملی را تشکیل می دهیم. مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته از وظایف این گارد ملی است و این گارد در ارتباط مستقیم با وزارت کشور روسیه به وظایفی عمل می نماید که واحدهای یگان ویژه پلیس (اُ ام اُ ان) و نیروی واکنش سریع روسیه (اس اُ بی آر) اجرا می نمایند.

پوتین همچنین خاطرنشان کرد که برای پیشگیری از بروز هرگونه ناهماهنگی و انجام امور به شیوه ای روشن و هماهنگ یافته، این تصمیم را در آینده در سطح قوانین فدرال مطرح خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که نیروهای گارد ملی به طور مؤثری وظایف خود را به انجام خواهند رساند و دامنه فعالیت خود را به حوزه های مهمتری گسترش خواهند داد.