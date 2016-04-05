یزد استان معین گردشگری جنوب شرق کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور طی نامهای به استانهای کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، استان یزد را به عنوان استان معین گردشگری جنوب شرق کشور معرفی کرد.
گفتنی است، با توجه به ضرورت مدیریت مستمر برگزاری تورهای گردشگری داخلی و خارجی در بازدید از جاذبههای اقصی نقاط کشور و منطبق با علایق و سلایق گردشگران با برنامهریزی و تعریف مسیرهای گردشگری به نحوی که در طول سفر بازدید از جاذبههای بالقوه و کمتر شناخته شده عملیاتی شود، نخستین نشست منطقهای جنوب شرق کشور با حضور معاونان گردشگری، روسای جامعه هتلداران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری در روزهای ۱۸ و ۱۹ فروردینماه در شهرستان بافق برگزار میشود.
این نشست با هدف ارائه بستههای مسافرتی بین استانی از یک تا پنج روزه و گسترش فعالیتهای منطقهای برگزار میشود و در نظر است به منظور بررسی و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در این زمینه، نسبت به شناسایی و معرفی مسیرها و جاذبههای مقصد کمتر شناخته شده گردشگری منطقه پنج کشور با مشارکت استانهای مذکور و هماهنگی توسط استان یزد، هماندیشی و تبادل نظر لازم صورت پذیرد.
نظر شما