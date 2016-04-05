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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۲۱:۱۳

طی نامه‌ای از سوی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی كشور؛

یزد استان معین گردشگری جنوب شرق کشور شد

یزد استان معین گردشگری جنوب شرق کشور شد

یزدـ استان یزد به عنوان استان معین منطقه جنوب شرق کشور در گردشگری انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور طی نامه‌ای به استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، استان یزد را به عنوان استان معین گردشگری جنوب شرق کشور معرفی کرد.

گفتنی است، با توجه به ضرورت مدیریت مستمر برگزاری تورهای گردشگری داخلی و خارجی در بازدید از جاذبه‌های اقصی نقاط کشور و منطبق با علایق و سلایق گردشگران با برنامه‌ریزی و تعریف مسیرهای گردشگری به نحوی که در طول سفر بازدید از جاذبه‌های بالقوه و کمتر شناخته شده عملیاتی شود، نخستین نشست منطقه‌ای جنوب شرق کشور با حضور معاونان گردشگری، روسای جامعه هتلداران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری در روزهای ۱۸ و ۱۹ فروردین‌ماه در شهرستان بافق برگزار می‌شود.

این نشست با هدف ارائه بسته‌های مسافرتی بین استانی از یک تا پنج روزه و گسترش فعالیت‌های منطقه‌ای برگزار می‌شود و در نظر است به منظور بررسی و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در این زمینه، نسبت به شناسایی و معرفی مسیرها و جاذبه‌های مقصد کمتر شناخته شده گردشگری منطقه پنج کشور با مشارکت استان‌های مذکور و هماهنگی توسط استان یزد، هم‌اندیشی و تبادل نظر لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 3591590

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