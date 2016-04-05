فرج الله سلحشور در مقابل منحرفین سینمای ایران ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شورجه عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت مرحوم فرج‌الله سلحشور در حسینیه اعظم زنجان با بیان اینکه جامعه سینمایی ایران باید در زمینه توجه به سینمای دینی تلاش بیشتری کند افزود: باید سینما در زمینه حرکت به سمت سینمای دینی توجه و نگاه ویژه داشته باشد.

وی فرج الله سلحشور را از ابوذر سینمایی ایران ادامه داد: اخلاق و سکنات مرحوم سلحشور بسیار زیاد است و وی ابوذر سینما بود و در مقابل انحرافات و منحرفین سینمای ایران ایستاد.

شورجه با تاکید بر اینکه در واقع این کارگردان علمدار سینمای دینی و قرآنی بود ادامه داد: مرحوم سلحشور ابوذر سینما بود و در مقابل انحرافات در سینمای ایران ایستاد.

وی گفت: یکی از وظایف هنر امر به معروف و نهی از منکر است که این امر در آثار به جا مانده از مرحوم سلحشور این امر به عینه قابل مشاهده است.

این کارگردان سینمای ایران با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه مرحوم سلحشور در فعالیت هنری، اعتلای دین بود افزود: مرحوم سلحشور هنر را برای دین می‌خواست و از خصیصه‌های آن مرحوم امر به معروف و نهی از منکر بود.

شورجه افزود: مرحوم سلحشور معتقد بود هنر را برای دین است و هنری که دین را تبلیغ نکند هنر نیست و یکی از وظایف سینما نمایش حسنات دین به بهترین وجه و نمایش منکرات به زشت‌ترین و پست‌ترین وجه است و مرحوم سلحشور دقیقا در این بخش فعالیت داشت.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اینکه هنر یک ابزار برای تبلیغ دین است گفت: مرحوم سلحشور نیز به تبعیت از مقام معظم رهبری همین رویه را در پیش گرفته بود.

شورجه افزود: مرحوم سلشحور از همان ابتدای کار سینمایی در حوزه‌های کارگردانی، جلوی دوربین و پشت دوربین دغدغه دین داشت و آثار مرحوم سلحشور به عنوان باقیات صالحات برای وی باقی خواهد ماند، چرا که آثار این مرحوم اندوخته وی هست.

وی ادامه داد: هنرمند قرآنی و دینی از وسیله و ابزار هنری در اختیار خود در راستای ترویج دین و رشد و نمو آن استفاده می کند.

شورجه با یادآوری اینکه برای مثال مجموعه حضرت یوسف (ع) مرحوم سلحشور تاثیرات شگرفی در دنیا داشت و تعداد بسیاری به تبع دیدن مجموعه حضرت یوسف (ع) مسلمان شدند.

وی افزود: مرحوم سلحشور در بخش دوبله، گریم آثار و فیلم‌های سینمایی آثار متعدد و فاخری داشتند و با همه صبغه‌های دینی که داشت، یک هنرمند جامع‌الشرایط بود.

این کارگردان سینمای ایران مرحوم سلحشور را هنرمند، آمر به معروف و ناهی از منکر معرفی کرد و گفت: وی نه تنها در فیلم‌های خود به این موضوع مهم پرداختند، بلکه خودشان نیز به این موضوع عمل می‌کردند.

شورجه با بیان اینکه در کشور به لحاظ تولید آثار سینمایی در حوزه دینی و قرآنی مشکل داریم و دچار خسران هستیم افزود: مرحوم سلحشور یک مبلغ دینی و مبتکر مجموعه‌های قرآنی بود. به گفته وی تاثیرات شگرف داستان حضرت یوسف مرحوم سلحشور در دنیا قابل مشاهده است و در طی سالهای اخیر و در مقطع کنونی مجموعه حضرت یوسف (ع) در بسیاری از کشورها با تکرار پخش می‌شود

شورجه با اشاره به روز هنر انقلاب اسلامی و ارج نهادن به افرادی که در این زمینه تلاش می‌کنند، گفت: آثار مرحوم سلحشور نیز در همین قالب بود و موجب اعتلای سینمای ایران در مجامع جهانی شد.

این کارگردان سینمای ایران با اشاره به اینکه آخرین کار وی نگارش سریال حضرت موسی (ع) است که نگارش آن به پایان رسیده است، گفت: نگارش این مجموعه در ۸۰ قسمت تلویزیونی تمام شده است و امیدواریم این نگارش به فیلم تبدیل شد و عنوان یکی از باقیات صالحات مرحوم سلحشور ماندگار شود.

شورجه با بیان اینکه مرحوم سلحشور مروج قرآن در سینمای ایران بود افزود: در طی ۳۰ سال دوستی با مرحوم سلحشور، از دوران جوانی وی و زمانی که در حوزه هنری فعالیت داشت، در خدمت انقلاب و قرآن بود.