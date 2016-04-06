به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی بی سی»، «گلبدین حکمتیار»، رهبر حزب اسلامی افغانستان، از شرط اصلی خود یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان برای مصالحه صرف‌ نظر کرده است.

«امین کریم» سخنگوی رسمی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، در گفت‌وگو با خبرگزاری «اسوشیتد پرس» گفته که این حزب برای پایان دادن به جنگ ۴۰ ساله‌اش با کابل دیگر تقاضای خروج نیروهای خارجی از افغانستان را ندارد.

اما سخنگوی حزب اسلامی افزود: که خروج نیروهای خارجی از افغانستان یک شرط نه بلکه یک هدف است.

پیش از این، خروج نیروهای خارجی از افغانستان، آزادی تمامی زندانیان سیاسی، تشکیل یک دولت موقت و بی‌طرف و اعلام آتش بس دایمی از طرح‌های گلبدین حکمتیار برای مذاکره با دولت و رسیدن به صلح و امنیت دایمی بود.

لازم به ذکر است که گلبدین حکمتیار از سوی آمریکا به عنوان یک تروریست جهانی شناخته شده و سازمان ملل نیز نام وی را در فهرست سیاه قرار داده است.

اما امین کریم در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت: تحریم‌هایی که بر مجاهدین و حزب اسلامی افغانستان تحمیل شده بود، شامل گفتمان جنگی و اقتضای شرایط جنگی بود.

مقامات افغان گفته‌اند رسیدن به تفاهم با گلبدین حکمتیار سودمند بوده، گروه طالبان را به پیوستن به روند صلح تشویق خواهد کرد.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان از این اقدام گلبدین حکمتیار استقبال کرده و گفته است که پیوستن او به روند صلح می‌تواند باعث کاهش میزان خشونت‌ها شود.