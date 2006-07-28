ابراز نگراني دروغين بوش از كشتار مردم در لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رئيس جمهوري آمريكا با رد هر نوع "صلح جعلي"(بنا به تعبير خود) بدون اشاره به حملات وحشيانه واقدامات غير انساني اسرائيل در لبنان گفت : اين صلح جعلي به حملات افراطي عليه اسرائيل پايان نمي دهد.

وي همچنين در پي ادعاهايي بي پايه و اساس ايران را به درگيريهاي دو هفته اي مرتبط كرد و مدعي شد كه تهران با حزب الله لبنان ارتباط دارد.

وي در جمع خبرنگاران و پس از ديدار با " ترايان باسسكو" همتاي رومانيايي خود مدعي شد :" حزب الله به اسرائيل حمله كرد. من مي دانم كه حزب الله با ايران در ارتباط است و هم اكنون براي جهان زمان آن است كه با اين خطر مقابله كند."

بوش دراظهارات فريبكارانه براي سرپوش گذاشن بر حمايتهاي همه جانبه آمريكا از جنگ افروزي صهيونيستها در لبنان وكشتار مردم بي دفاع و تخريب مناطق و تاسيسات زيربنايي اين كشور ادعا كرد :" ما عميقا نگران از دست دادن زندگي مردم هستيم و من از كشتارهاي صورت گرفته در لبنان نگران هستم ، اما هرآنچه از نظر ديپلماتيك انجام مي گيرد، بايد علت اصلي را مد نظر قرار دهد و اين علت اصلي فعاليتهاي تروريستي است."

بوش همچنين نشست روز چهارشنبه رم را مثبت ارزيابي كرد.در اين نشست نماينده بوش(كاندوليزا رايس) با اعلام مخالفت خود با توقف تجاوزات رژيم اسرائيل، در مقابل درخواست جامعه جهاني براي برقراري آتش بس مقاومت كرد.

اين در حالي بود كه " توني اسنو " سخنگوي كاخ سفيد در پاسخ به اين سوال كه آيا آمريكا توقف فروش سلاح به اسرائيل را در نظر خواهد داشت، از ادامه اهداي سلاحهاي كشتارجمعي به اسرائيل دفاع كرد و گفت:" يك نياز فوري براي پايان دادن به اين خشونت وجود دارد. همچنين اين يك نياز فوري براي اسرائيل است تا از خود دفاع كند."

وي افزود :" ما به پيروي از تعهدات خود ادامه مي دهيم."

رژيم صهيونيستي كه از هفده روز پيش جنگ تمام عيار و بي رحمانه اي را بر ضد لبنان و مناطق مسكوني وتاسيسات زيربنايي اين كشور به بهانه اسارت دو نظامي صهيونيست به دست رزمندگان حزب الله آغاز كرده است و در اين تجاوزات ددمنشانه از انواع سلاحهاي ممنوعه بين المللي كه حاميان اين رژيم ازجمله آمريكا، آلمان و انگليس دراختيارش قرار داده اند بر ضد ملت بي دفاع لبنان استفاده مي كند.