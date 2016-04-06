حسن هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان یافتن طرح نوروزی تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تولید، نگهداری، فرآوری، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی استان سمنان و افزایش کیفی عملکرد بازرسی های این دوره در مقایسه با نوروز ۹۴ خبر داد.

وی همچنین گفت: در این طرح که با هدف تضمین سلامت مصرف کنندگان فرآورده های خام دامی از بیستم و پنج اسفندماه ۹۴ آغاز شد و تا پانزدهم فروردین ماه جاری ادامه داشت، بازرسان بهداشتی این اداره کل و ادارات شهرستان های تابعه در قالب ۱۸ اکیپ ثابت و ۱۰ اکیپ سیار در روز تمام واحد های تحت پوشش را بازرسی و نظارت کرده اند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان سمنان با بیان این که در این طرح، از یک هزار و ۶۸ مرکز تولید، بسته بندی، توزیع و حمل فرآورده های خام دامی استان، یک هزار و ۵۴۳ نوبت بازرسی شده است، تصریح کرد: بازرسان و ناظران بهداشتی دامپزشکی استان در این ایام ۷۵۰ مرکز عرضه، ۲۱کشتارگاه و واحد بسته بندی و فرآوری و ۲۹۷ رستوران را تحت پوشش بازرسی های خود قرار دادند.

هاشم زاده ادامه داد: اگرچه در این بازدیدها تخلفات بهداشتی بحرانی و خیلی مهم در مراکز یادشده مشاهده نشد، اما در راستای رعایت دقیق ضوابط فنی و بهداشتی ابلاغی به این واحدها و ارتقای کیفیت محصولات عرضه شده در بازار و حفظ سلامت مصرف کنندگان، ۲۰ هزار و ۷۸۶ کیلو گرم فرآورده غیربهداشتی، ضبط و پرونده چهار واحد تخلف نیز به مراجع قضایی ارجاع و یک واحد عرضه گوشت قرمز پلمپ شد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح مذکور با ۱۳ خودروی غیرمجاز حمل دام و طیور همچنین توزیع کننده فرآورده های خام دامی و نیز برخورد قانونی لازم صورت پذیرفت.

هاشم زاده با اشاره به برگزاری گشت های مشترک با دستگاه های عضو ستاد تسهیل خدمات سفرهای نوروزی از جمله استانداری، فرمانداری ها، دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادآور شد: سامانه پاسخگویی و اطلاع رسانی ۱۵۱۲ دامپزشکی نیز در سراسر استان و تمام ساعات شبانه روز آماده دریافت گزارش های مردمی از تخلفات احتمالی در چرخه تولید تا عرضه فرآورده های خام دامی و پاسخگویی به انتقادات و پیشنهادهای شهروندان است.