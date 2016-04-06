به گزارش خبرگزاری مهر، محققین آلمانی با استفاده از ریز کره های ساخته شده از پلیمر و سیلیکا که قطر هر کدام از آنها یک میکرومتر است، توانستند مولکول هایی با قابلیت های متنوع تولید کنند.

این مولکول ها در کنار یکدیگر و در قالب های پلیمری قرار گرفتند. بعد از این فرآیند به مولکول های تولید شده گرما داده شد تا با مولکول کناری خود پیوند بخورند و در انتها مولکول تولید شده از قالب پلیمری برداشته شده و در یک محلول قرار گرفتند.

بر خلاف مولکول های تولید شده توسط چاپگرهای سه بعدی، در این فناوری نوین می توان میکروساختارهایی تولید کرد که دارای خواص متعددی هستند.

این مولکول ها می توانند در اشکال مختلف تولید شوند و کاربرد آنها در ساخت نانو روبات ها و میکرو میکسرها بر روی تراشه های آزمایشگاهی است.