به گزرش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، نمایندگان گروه میسنک پس از نشست روز گذشته خود در بیانیه پایانی با استقبال از پایان درگیری ها در قره باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان آنها را به اقدام فوری برای رعایت كامل آتش بس فراخواندند.



در این بیانیه همچنین آمده است: باید برای بازگرداندن روند سیاسی در چارچوب برقراری آتش بس تلاش های لازم انجام شود.

براساس اعلام سازمان امنیت و همكاری اروپا، روسای مشترک گروه مینسک شامل نمایندگان ویژه روسیه، آمریكا و فرانسه در روزهای آینده به ایروان، باكو و ناگورنو- قره باغ سفر خواهند كرد.



«فرانك والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان و رئیس كنونی سازمان امنیت و همكاری اروپا در این باره گفت: تلاش های سازمان باید در جهت جلوگیری از بروز هرگونه تنش تازه صورت گیرد.



كارگروه موسوم به مینسک در سازمان امنیت و همكاری اروپا، سال 1992 توسط سازمان امنیت و همكاری اروپا و برای حل مسئله قره باغ تاسیس شد.