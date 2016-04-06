لزوم مبارزه جدی با ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزا... ملکی ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات ستاد فرماندهی استان هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: در سال ۹۵ مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خصوص در مبادی ورودی رسمی جزو اولویت نیروی انتظامی است، متاسفانه ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی کشور یک معضل است. سال گذشته دو کانتینر قاچاق دارو با مدرک جعلی کالای سفالی توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

وی عنوان کرد: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند عزم جدی تمام مسئولان در استان و کشور است. در سال جاری برخورد با دانه درشتان قاچاق و سرشاخه های اصلی در دستور کار ناجا قرار دارد.

فرمانده انتظامی خاطرنشان کرد: ساعت ۱۲روز گذشته جسد زنی ۲۱ساله با آثار بریدگی بر روی گلوی آن کشف شد. جسد در محدوده دو متری جاده شهید رجایی به سمت سرخون رها شده بود. از طریق اثرانگشت نگاری هویت جسد شناسایی شد.

سردار ملكی اعلام کرد: در اجرای طرح نوروزی بیش از چهار هزار نفر در رابطه با مواد مخدر دستگیر شدند. كه از اين تعداد ٥٧ نفر قاچاقچی بزرگ و ٢٤٠نفر نيزخرده فروش بودند. همچنین در اين مدت كاهش ١٦درصدی سرقت ها داشتیم و هزار و ١٣٧سارق دستگير شدند. ۴۰نفر از اراذل و اوباش محلات نامدار شهر بندرعباس دستگیرشدند.

وی عنوان کرد: در تعطیلات نوروز امسال با كاهش ٦٧درصدی سرقت به عنف، ١٧درصدی سرقت مغازه، همچنین افزايش پنج درصدی سرقت منزل روبرو بوده ایم.

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان اظهارداشت: در طرح نوروزی ۲۳۸ فقره تصادف در محورهای برون شهری و معابر درون شهری به وقوع پیوست که ۳۱درصد در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته کاهش وقوع تصادف داشته ایم. سهم جاده های برون شهری درحوادث رانندگی کاهش ۲۷ درصدی و معابر درون شهری کاهش ۲۲درصدی بوده است.

فرمانده انتظامي هرمزگان همچنین از کشف ۶۰میلیار ريال کالای قاچاق در طرح نوروزی خبر داد و گفت:اگرچه بیشترین تمرکز پلیس در طرح نوروزی تامین امنیت استان بود اما از موضوع برخورد با قاچاق کالا نیزغافل نبودیم که این امرامسال با توجه به توصیه مقام معظم رهبری در بحث اقتصادی مقاومت با شدت عمل بیشتری همراه خواهد بود.