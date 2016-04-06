به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل اداره کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان، از افزایش چهار درصدی سفرها طی سال گذشته در استان خبر دادو افزود:سال گذشته ۲۶۲ هزار و ۴۶۷ سفر در استان انجام گرفته و یک میلیون مسافر جا به جا شده است.

ایرج دست‌نشان ادامه داد: نرخ متوسط تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان زنجان طی اجرای طرح نوروزی امسال ۷۶۸ تردد در ساعت بود.

وی با بیان اینکه طبق آمار در مدت زمان اجرای طرح نوروزی امسال شاهد کاهش ۶۵ درصدی سوانح جاده‌ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم، گفت: همچنین در زمینه تصادفات فوتی با ۴۰ درصد کاهش و مجموع تصادفات دو درصد افزایش داشتیم که آمار سوانح جاده‌ای سال گذشته ۱۷۱ مورد بوده و امسال این آمار به ۱۷۵ مورد رسید.

دست نشان افزود: از آغاز طرح نوروزی تا ۱۵ فروردین‌ماه امسال در استان زنجان، تعداد سفرهای انجام شده توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان زنجان ۲۶۲ هزار و ۴۶۷ سفر بود.

وی ادامه داد: امسال، شاهد جابه‌جایی یک میلیون و ۹۲۲ هزار و ۲۹۱ مسافر توسط این ناوگان بودیم که نشان از افزایش چهار درصدی نسبت به سال گذشته را دارد که با این وجود تعداد سفرها در طرح نوروزی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در زمینه تعداد مسافر با کاهش ۱۳ درصدی مواجه هستیم.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان گفت: از آغاز سفرهای نوروزی شش میلیون و ۲۴۸ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان انجام شد که ۱۲ درصد از این ترددها مربوط به خودروهای سنگین بود و این میزان تردد نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوت چندانی ندارد.

دست‌نشان افزود: در خصوص تخلفاتی که در این ایام توسط سامانه هوشمند به ثبت رسیده است نیز باید گفت که از آغاز طرح نوروزی تا ۱۵ فروردین‌ماه امسال دو هزار و ۵۰۰ تخلف به ثبت رسیده که ۱۲ درصد مربوط به سرعت غیرمجاز، یک درصد سبقت غیرمجاز و ۲۰ درصد فاصله غیرمجاز بوده است.

وی با بیان اینکه آزادراه های زنجان-قزوین و زنجان-تبریز بیشترین حجم از ترددها را در استان زنجان به خوداختصاص دادند، افزود: کم ترین تعداد تردد در محور زنجان ـ دندی در ایام نوروز امسال انجام شده است.