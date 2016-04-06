حسن محمدیاری در گفتگو با مهر بابیان اینکه میزان بدهی ۱۹۲ زندانی آزادشده، ۱۲۹ میلیارد و ۷۲۳ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۷۴۶ ریال بوده است، گفت: از تعداد کل زندانیان آزادشده ۱۳ نفر زن و ۱۷۹ نفر مرد بوده‌اند.

وی گفت: از این تعداد ۴۹ نفر محکوم‌به پرداخت دیه و ۱۴۳ نفر دیگر محکومان مالی غیر کلاه‌برداری و غیر بزهکاری بوده‌اند.

محمد یاری ادامه داد: طی ارتباط با شرکت‌های بیمه و پیگیری‌های به‌عمل‌آمده مبلغ ۲۲ میلیارد و ۴۸۶ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۲۸۰ ریال از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت و منجر به آزادی ۳ نفر از این طریق شد.

مدیرکل زندان‌های استان همدان عنوان کرد: همچنین با ارسال پرونده‌های دیه واجد شرایط به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و اخذ مبلغ ۱۲ میلیارد و ۷۴۹ میلیون و ۱۵۸ هزار ریال ۱۵ نفر از مددجویان از این طریق آزادشده‌اند و مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۷ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۳۲۵ ریال به‌صورت اعسار به تقسیط تأمین و پذیرفته‌شده است.

وی یادآور شد: با دعوت از شکات پرونده‌ها نیز مبلغ ۵۰ میلیارد و ۳۶۱ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۷۵۶ ریال در شورای حل اختلاف شعبه ۱۱۶ ویژه ستاد دیه، اخذ گذشت رضایتمندانه شده و ۸ نفر نیز با وساطت و راهنمایی ستاد دیه به‌صورت مشاوره‌ای از زندان آزاد شدند.

محمدیاری افزود: ۱۲۱ نفر از مددجویان نیز با پرداخت ۱۵ میلیارد و ۴۸۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به‌صورت کمک ستاد دیه آزادشده‌اند.

وی ادامه داد : برای آزادی ۴۵ نفر از زندانیان نیز مبلغ ۱۸ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال وام بانکی پرداخت‌شده و در این میان خود مددجویان نیز دخیل بوده و ۴ میلیارد و ۸۵۶ میلیون و ۱۰ هزار و ۳۸۵ ریال همیاری داشته‌اند.