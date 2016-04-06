به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف می نویسد: رئیس جمهور آمریکا با ۵۰ طرح ارائه شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سیا) برای سرنگون کردن «بشار اسد» مخالفت کرده است.

این موضع را «داگلاس لائوکس» یکی از کارمندان سازمان سیا که در این بخش (تهیه طرح برای سوریه) فعالیت داشته اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۱ زمانی که ژنرال «دیوید پتریوس» ریاست سازمان سیا را برعهده داشت، اوباما در اظهاراتی گفته بود که زمان آن فرا رسیده تا بشار اسد کنار گذاشته شود. از همین رو در سازمان سیا گروهی در همین راستا تشکیل شد که لائوکس عضو این گروه بود.

لائوکس در این رابطه می گوید: بعد از شکل گیری این گروه ما ۵۰ طرح خوب در این رابطه آماده و آنها را برای رئیس جمهور اوباما ارسال کردیم اما رهبران سیاسی با طرح های ما موافقت نکردند.

این کارمند سابق سازمان سیا توضیح چندانی در مورد طرح های ارائه شده نداده اما مدعی شده که برخی از این طرح ها می توانست به جنگ سوریه پایان داده و از قدرت گرفتن داعش نیز جلوگیری کند.

این ادعا در حالی مطرح شده که از زمان آغاز بحران در سوریه، آمریکا حمایت های سیاسی، مالی و تسلیحاتی گسترده ای از گروه های مخالف بشار اسد انجام داده و حتی نیروهای ویژه آمریکایی امر آموزش شورشیان سوری را برعهده گرفته اند.