به گزارش خبرگزاری مهر، نگارش فیلمنامه سری دوم مجموعه انیمیشن «وله های ورزشی المپیک» به قلم شقایق شیرزادی در مرکز صبا در حال انجام است. سری اول این مجموعه نیز به کارگردانی شهرام شیرزادی در ۱۳ قسمت ۳۰ ثانیه ای با تکنیک دو بعدی در مرکز صبا تولید شد.

شقایق شیرزادی در توضیح داستان های مجموعه انیمیشن «وله های ورزشی المپیک» گفت: در هر قسمت از این مجموعه شخصیت های انیمیشنی برای اجرای ورزش های المپیکی دچار اشتباه و مشکلاتی می شوند که این ماجراها بار طنز دارد و در هر داستان بیننده را با این اتفاق سرگرم می کند.

وی بیان کرد: هدف از نگارش این فیلمنامه ایجاد فضایی شاد به همراه تخیل برای مخاطب عام است.

از عوامل تولید مجموعه انیمیشن «وله های ورزشی المپیک ۲» می توان به تهیه کننده و کارگردان: شهرام شیرزادی، مجری طرح: لیلا شاطرنیا و کامپوزیت و تدوین: وحید نوعلی رضایی اشاره کرد.