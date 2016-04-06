به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هاشمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسب سالروز تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به وضعیت دشتهای استان فارس، گفت: خشکسالی های پیاپی در فارس منجرب به خالی شدن سفره های زیر زمینی شد که نتیجه این اتفاقات فرونشست زمین است.

وی ادامه داد: درحال حاضر خطر فرونشست زمین، ۲۰ دشت بزرگ فارس را تهدید می کند که شامل ۵۰ تا ۶۰ روستا می شود.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس تصریح کرد: دشت های شهرستان ارسنجان، داراب، فسا، نی ریز، مرودشت و استهبان در خطر فرونشست قرار دارند.

هاشمی با اشاره به اینکه انجام طرح مطالعاتی در این خصوص با نبود اعتبار مواجه است، یادآور شد: طرح انجام مطالعات بر دشتهای استان را دو سال قبل ارائه کردیم اما اجرای آن نیازمند ۵۰ میلیون تومان است که باید محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت خروج سرمایه های از روستا به شهر و یا خارج از کشور نیز گفت: اتفاقی که در حال وقوع است درست نیست زیرا در تمامی دنیا سرمایه ها از شهر به روستا منتقل می شود.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس تاکید کرد: تمامی دستگاه های مربوطه باید در این راستا همکاری و بررسی های لازم را داشته باشند زیرا خروج سرمایه از روستا به سمت شهر و خارج از کشور موجب فقیر شدن روستاییان می شود.