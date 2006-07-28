بلر به تصويب قطعنامه فوري در شوراي امنيت درباره لبنان اميدوار است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي بلر نخست وزير انگليس كه درهواپيماي حامل بلر به مقصد واشنگتن، سخن مي گفت، تصريح كرد:" ما در اين درگيري تنها بازيگر نيستيم، بلكه معتقديم آنچه كه بايد انجام دهيم ، صدور يك قطعنامه در شوراي امنيت تا هفته آتي است."

بلر و "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا قراراست در كاخ سفيد گفتگوهايي را در مورد بحران لبنان داشته باشند.

وي گفت : توني بلر امروز عازم آمريكا شده است تا از جرج بوش رئيس جمهوري اين كشور بخوهد گامهاي ديپلماتيك را در تلاش براي برقراري آتش بس در لبنان تسريع بخشد.



سخنگوي بلر افزود: ما خواهان تسريع در گامهاي ديپلماتيك براي اتخاذ تدابير ملموس و ضروري با هدف دستيابي به برقراري آتش بس ميان طرفين هستيم و دولت انگليس اميدوار است تا شوراي امنيت در اسرع وقت قطعنامه اي در اين زمينه تصويب كند.

وي گفت : ما خواهان مشخص شدن تدابير ملموس ضروري هستيم كه به دولت لبنان اجازه مي دهد تمام مناطق اين كشور را در كنترل خود داشته باشد و قطعنامه 1559(كه بر خلع سلاح حزب الله تصريح مي كند) اجرا شود.

به گفته وي، اوضاع خاورميانه در صدر مذاكرات بلر با بوش قرار خواهد داشت.

رژيم صهيونيستي كه از هفده روز پيش جنگ تمام عيار و بي رحمانه اي را بر ضد لبنان و مناطق مسكوني وتاسيسات زيربنايي اين كشور به بهانه اسارت دو نظامي صهيونيست به دست رزمندگان حزب الله آغاز كرده است و در اين تجاوزات ددمنشانه از انواع سلاحهاي ممنوعه بين المللي كه حاميان اين رژيم ازجمله آمريكا، آلمان و انگليس دراختيارش قرار داده اند بر ضد ملت بي دفاع لبنان استفاده مي كند.