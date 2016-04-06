به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته دو هزار و ۲۹۳ دستگاه خودرو متخلف دارای خلافی بالای ده میلیون ریال جمعا به مبلغ ۳۸ میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال در سطح استان توقیف شد.

وی گفت: در سال ۹۴ تعداد دو هزار و ۲۹۳ دستگاه خودرو متخلف در سطح استان توقیف كه در مجموع دارای ۳۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال خلافی پرداخت نشده بودند که اکثر آنها پس از پرداخت خلافی و سیر مراحل قانونی از پاركینگ ترخیص شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان ادامه داد: روند توقیف خودروهای دارای خلافی بیش از ده میلیون ریال بر اساس تبصره ماده ۸ قانون اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی در سال جدید نیز با قاطعیت و جدیت ادامه خواهد داشت.

سرهنگ مرادی از مالکان این دسته از خودروها خواست قبل از برخورد قانونی خود نسبت به تسویه و پرداخت خلافی اقدام کنند.