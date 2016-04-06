به گزارش خبرنگار مهر، در دومین شماره نشریه خوشحالی در پرونده ویژه‌ای به معرفی چهره‌های برتر سال ۹۴ با رویكرد «چه كسی حال ما را خوب كرد؟» پرداخته شده است. در ابتدای این پرونده در نظرسنجی بزرگی چهره‌های برتر حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی چهره حال خوب كن سال ۹۴ را انتخاب كرده‌اند كه از نظر اكثر این افراد و چهره‌ها محمدجواد ظریف توانسته است با به سرانجام رساندن توافق هسته‌ای باعث شادی و نشاط عمومی و امید بخشی در دل مردم ایران شده است.

گفتگو با محمد بحرانی صداپیشه شخصیت‌های عروسكی جناب خان و ببعی، گفتگو با شبنم مقدمی و مژده لواسانی درباره موفقیت‌هایشان و گفتگو با علی زند وكیلی به عنوان یكی از خوانندگان جوان و موفق عرصه موسیقی از دیگر موضوعاتی است كه در دومین شماره نشریه خوشحالی دیده می‌شود.

در شماره ویژه بهار این نشریه همچنین صفحات ویژه ایرانگردی در فصل بهتر هم دیده می‌شود كه در آنها ۱۰ مكان خاص و كمتر دیده شده ایران توسط روزنامه نگاران معرفی شده‌اند. در بخشی از این پرونده هم با منصور ضابطیان به عنوان یك گردشگر حرفه‌ای گفتگو شده است.

راهنماهای مد، فیلم‌بینی با شهرام مكری، تفریحات هیجان‌انگیز در تهران، كباب خوری، صبحانه خوری و همبرگرخوری تهران و... هم مجموعه‌ای از پیشنهادهای این نشریه در دومین شماره آن را تشكیل می‌دهند.

نشریه خوشحالی، به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی كامران بارنجی، سرمایه گذاری میثم مشایخی و سردبیری مهدی امیرپور منتشر می‌شود. خوشحالی پیش از این به صورت فصلنامه منتشر می‌شد كه با تغییر روند انتشار آن از این به بعد به عنوان دوماهنامه روی كیوسك‌های مطبوعاتی قرار خواهد گرفت. دومین شماره این نشریه در ۱۸۰ صفحه و با بهای ۹۰۰۰ تومان روی دکه رفته است.