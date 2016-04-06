۵۰۰ مسجد فارس آماده استقبال از معتکفان است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی فارس،حجت‌الاسلام شكرالله دانش افزود: هرسال مراسم اعتكاف با شكوهی خاص در شيراز و فارس برگزار شده است.

وی با بيان اينكه سال گذشته مساجد در نظر گرفته شده برای ميزبانی معتكفان، پاسخگوي خيل جوانان مشتاق حضور در اين مراسم معنوی نبود، گفت: امسال با توجه به در نظر گرفتن ۵۰۰ مسجد، اميدواريم با مديريت صحيح بتوان اين برنامه معنوی را برگزار كرد.

معاون فرهنگی پژوهشی تبیلغات اسلامی فارس با اشاره به تنوع برنامه‌های فرهنگی و معنوی پيش‌بينی شده برای ايام اعتكاف، گفت: واحد امور مساجد اداره تبليغات شيراز و شهرستان‌ها آماده پاسخگويی به متقاضيان حضور در مراسم اعتكاف هستند.