به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان همدان، محمدرضا محمدی گفت: در صورت اثبات صحت خبر انجام عملیات تشریح بر روی خرگوش زنده، اداره کل آموزش و پرورش استان باید اشد برخورد ممکن را با خاطیان داشته باشد.

محمدی در پاسخ به این پرسش که چه واکنشی در قبال اقدام مذکور خواهید داشت، گفت: این خبر را در حین ماموریت خارج از مرکز استان از فعالان محیط زیست دریافت کردم و با نیمه کاره گذاشتن ماموریت برای پیگیری دقیق موضوع به اداره کل بازگشتم و در مذاکره با مدیرکل آموزش و پرورش استان، وی ضمن ابراز حساسیت نسبت به موضوع، اعلام کرد در حال بررسی موضوع است و در صورت اثبات خاطیان را برای مجازات اداری به هیئت تخلفات اداری معرفی خواهند کرد.

وی افزود: از مدیرکل آموزش و پرورش استان درخواست کردم علاوه بر سایر اقدامات تنبیهی، نسبت به عزل مدیر مدرسه اقدام کند تا دیگر شاهد این اقدامات خلاف عرف اخلاقی جامعه نباشیم.