به گزاش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی طلا همچنان تحت الشعاع نشست آتی بانک «فدرال رزرو» آمریکا مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی قرار گرفته است و در چند روز اخیر با نوسان روبرو شده است.

این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی این فراز و فرود قیمت طلا در چند روز اخیر ناشی از رابطه تنگاتنگ بهای جهانی طلا و اعمال افزیش نرخ بهره بانکی توسط «فدرال رزرو» آمریکا و همچنین آمار ضعیف اقتصاد جهانی است.

در همین حال قیمت جهانی طلا با ۴ دهم درصد کاهش به رقم یکهزار و ۲۲۶ دلار و ۴۰ سنت در هر اونس رسید.

به گفته تحلیگران اقتصادی، رسیدن قیمت جهانی طلا به پایه یکهزار و ۲۳۰ دلار در هر اونس بسیار معقول است؛ ضمن اینکه نشان از ثبات یافتن بهای آن در نیمه دوم سال جاری میلادی خواهد بود.