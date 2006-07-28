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۶ مرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۴۹

آرمناك پطروسيان در گفت و گو با "مهر":

براي قهرماني در جام حذفي دور خيز كرده ايم/ روح تازه اي در كالبد فوتبال ايران دميده شده است

براي قهرماني در جام حذفي دور خيز كرده ايم/ روح تازه اي در كالبد فوتبال ايران دميده شده است

سپاهان در عين حال كه به حضور قدرتمندانه در دوره ششم ليگ برتر مي انديشد براي قهرماني در جام حذفي ايران هم دور خيز كرده است.

آرمناك پطروسيان در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در اصفهان با بيان اين مطلب افزود: سپاهان در اردوي تركيه تمرينات سنگيني را پشت سر گذاشت و اكنون با ادامه روند منظم تمرينات در صدد فتح جام حذفي است.

 وي افزود: سپاهان با كادر فني جديد و همچنين چند بازيكن كه به اين تيم اضافه شده در دوره جديد ليگ برتر به روزهاي خوب مي انديشد.ما با حمايت تماشاگران مي توانيم مجددا در كورس مدعيان قهرماني قرار بگيريم.

 دروازه بان ارمنستاني سپاهان با اشاره به وضعيت حاكم بر فوتبال ايران گفت: همگان انتظار بيشتري از تيم ملي در جام حهاني داشتند اما انتظارات برآورده نشد ولي اكنون با تغيير كادر فني به نظر مي رسد روح تازه اي در كالبد تيم ملي ايران دميده شده است.موفقيت در رقابت هاي مقدماتي جام ملت هاي آسيا مي تواند بار ديگر فوتبال ايران را در مسير پيشرفت قرار دهد.

کد مطلب 359216

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