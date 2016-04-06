منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه یک سامانه بارشی از شمال غرب به کشور وارد شده و به تدریج از اواخر فردا (پنج شنبه) استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی در ادامه تاکید کرد: روز جمعه آسمان استان، نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات همراه با بارش باران و رعد و برق، گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز در پایان گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی آسمان استان طی ۲۴ ساعت آینده، صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود همچنین روند افزایش دما در روزهای پایانی هفته دور از انتظار نخواهد بود.