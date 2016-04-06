به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی بناب، سرهنگ رمضان اللهوردیان چهارشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: شایان پسر ۱۴ ساله بنابی در آخرین روزهای سال ۹۴ وقتی که از مغازه پدرش قصد بازگشت به منزل را داشت، سوار یک دستگاه تاکسی می شود و وقتی متوجه می شود که سرنشینان این تاکسی ناشناس هستند به فکر خارج شدن از آن می افتد ولی با دربهای بدون دستگیره مواجه شده و تلاش وی با بیهوشی از طرف افراد ناشناس ناکام می ماند.

وی افزود: بعد از چند روز آدم ربایان طی تماس تلفنی با اولیای فرد ربوده شده اعلام کردند که در قبال اخذ مبلغ ۴ میلیارد ریال حاضر به آزادی فرزند آنها هستند و در غیر این صورت جان وی در خطر است و بعد از اخذ گزارش ربوده شدن این پسربچه مراتب در دستور کار کارآگاهان نیروی انتظامی قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی و با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) محل اختفای آدم ربایان شناسایی شد.

اللهوردیان یادآور شد: با هماهنگی مسئولین قضایی مشخص شد این فرد به یکی از شهرهای شرقی کشور انتقال داده شده است که با اعزام گروهی از کارآگاهان زبده دایره آگاهی به شهرستان مورد نظر و با همکاری پلیس آگاهی آن شهرستان مأموران پس از انجام کارهای اطلاعاتی محل دقیق اختفاء شناسایی و سپس در یک اقدام ضربتی فرد ربوده شده را آزاد کردند.

فرمانده نیروی انتظامی بناب همچنین با بیان اینکه این افراد با طرح و نقشه قبلی اقدام به آدم ربایی کرده بودند؛ گفت: در این عملیات ۴ نفر آقا و دو نفر خانم دستگیر و پس از انجام تشریفات قانونی فرد ربوده شده به سلامت به آغوش گرم خانواده بازگشت.

اللهوردیان در خصوص نحوه ربوده شدن این فرد توسط افراد ناشناس اظهار کرد: آدم ربایان پس از شناسایی محل رفت و آمد این پسر با استفاده از یک دستگاه تاکسی که از شهرهای دیگر به بناب انتقال داده شده بود، او را تحت عنوان مسافر سوار نموده و پس از آن وی را مورد ربایش قرار می دهند و به یکی از شهرهای شرقی کشور منتقل می کنند.

این افسر انتظامی به خانواده ها توصیه کرد مراقب رفت و آمد فرزندان خود بوده و در مسیر رفت و آمد آنها را زیر نظر داشته باشند و در صورتی که با افراد مشکوک مواجه شدند موضوع را سریعاً به اطلاع پلیس ۱۱۰ برسانند تا پلیس با اقدامات لازم از بروز چنین کارهایی جلوگیری کند.

پدر پسر ربوده شده نیز طی سخنانی ضمن تقدیرو تشکر از اقدامات به موقع پلیس و نیروهای امنیتی و قضایی گفت: من مدیون پلیس هستم و با پیدا شدن فرزندم زندگی دوباره به من بخشیده شد و فرزندم واقعاً از دست رفته بود و به هیچ عنوان فکر نمی کردم دیگر به فرزندم برسم و از مردم هم می خواهم همیشه با پلیس همکاری داشته باشند.

شایان هم که در این مدت روزهای بسیار سختی را گذرانده بود در خصوص نحوه ربوده شدن خود اظهار کرد: من منتظر تاکسی بودم که یک دستگاه تاکسی مرا سوار کرد و به منطقه دیگری بود که متوجه شدم سرنشینان تاکسی غریبه هستند و درب تاکسی نیز دستگیره نداشت.

این نوجوان بنابی خاطرنشان کرد: بعد از اینکه مرا بیهوش کردند، مرا به یک جای نامعلوم بردند و اکنون با تلاش نیروهای انتظامی آدم ربایان دستگیر و مرا به آغوش خانواده ام باز گرداندند.