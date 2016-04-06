پروژه انتقال آب از چشمه «هانی کوان» به پاوه ۶۲ درصد پیشرفت دارد

ارکان علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح آبرسانی به شهرستان پاوه از چشمه «هانی کوان» اظهار داشت: مطالعات این طرح از سال ۸۸ آغاز و در سال ۸۹ کلنگ زنی شد تا روستاها و محلات این شهرستان از نعمت آب سالم بهره مند شوند.

وی با اشاره پیشرفت ۶۲ درصدی این پروژه آبرسانی، افزود: این طرح خط انتقال آب به طول ۱۴ کیلومتر در دست اجرا است که هم اکنون ۱۲ کیلومتر آن انجام شده و مابقی آن طی ماه های آینده تکمیل خواهد شد.

کارشناس عمران فرمانداری شهرستان پاوه خاطرنشان کرد: در سنوات قبلی بیش از ۱۱ میلیارد ریال به این پروژه آبرسانی اختصاص داده شده و در سال ۹۴ نیز بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح تخصیص داده شده است.

مرادی در ادامه بیان کرد: ۵ ایستگاه پمپاژ این طرح در حال تجهیز و‌ تکمیل است و تصفیه خانه این پروژه در مرحله انتخاب پیمانکار جهت آبرسانی به مناطق شهرستان پاوه قرار دارد.

کارشناس عمران فرمانداری پاوه یادآور شد: در جلسه کمیته برنامه ریزی که با حضور استاندار در آذر ۹۴ تشکیل شد مقرر شد که این پروژه تا تیرماه ۹۵ به بهره برداری برسد.

مرادی اظهار داشت: با بهره برداری پروژه آبرسانی به شهرستان پاوه از چشمه هانی کوان در واقع آب ۸۰ لیتر در ثانیه وارد مدار می شود و بیش از ۴۰ هزار نفر از اهالی شهرستان پاوه از نعمت آب سالم بهره مند می شوند.