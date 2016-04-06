به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعربعلی جباری بعدازظهر چهارشنبه در همایش بانوی ملکوتی در سالن بصیرت که به همت آموزش‌وپرورش و ارشاد بهشهر اظهار داشت: پیروی از دستور و فرمایشات رهبری و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی در عمل از مسائل مهم است که باید موردتوجه جدی مسئولان قرار گیرد.

وی با انتقاد از آمار بالای طلاق و وضعیت نامناسب پوشش و حجاب و عفاف در جامعه یادآور شد: چنین وضعیتی برازنده و درشان نظام ما نیست و مسئولان باید با دغدغه بیشتری در این راستا وارد شوند.

جباری بابیان اینکه هنر زن ایجاد آرامش است، گفت: زنان علاوه بر ایجاد آرامش در خانواده، باید با رعایت حجاب و عفاف وارد جامعه شده و فضا نیز برای کمال آنان فراهم شود.

مدیر آموزش‌وپرورش بهشهر، تیز امروز چهارشنبه در این همایش اظهار داشت: در دین ما و بعد اسلام، زن با دین اسلام به جایگاه واقعی رسید و جایگاه واقعی خود را به دست آورد که در ادامه راه نیز باید بانوان ما با تاسی به حضرت فاطمه (س) برای سربلندی جامعه، خود و خانواده تلاش کنند.

قربانعلی اصغری بابیان اینکه برترین انسان‌ها به تقوا آنان است، یادآور شد: برتری انسان‌ها به زن و مرد نیست بلکه به تقوا افراد است که باید در جهت افزایش تقوا وزندگی اهل‌بیت حرکت کنیم.

وی با اشاره به حضور بانوان و نقش‌آفرینی آنان در جامعه گفت: آموزش‌وپرورش بهشهر دارای دو هزار و ۲۶۱ فرهنگی است که از این تعداد یک هزار و ۱۴۱ نفر از آنان را بانوان تشکیل می‌دهند و همچنین از بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز نیز حدود ۱۲ هزار نفر را دانش‌آموز دختر تشکیل می‌دهند.