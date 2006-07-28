آمريكا دست اسرائيل را براي جنگ افروزي در لبنان باز گذاشته است / جامعه جهاني بهاي سنگيني را براي سكوت در برابر جنايات اسرائيل خواهد پرداخت

"الياس جوزف اسكاف" نماينده ارتودكس پارلمان لبنان در گفتگو با خبرگزاري مهر درباره موضع جامعه بين المللي به ويژه شوراي امنيت و خودداري آنها از هرگونه اقدام براي توقف تجاوزات رژيم صهيونيستي به لبنان اظهار داشت:شوراي امنيتي كه توانايي متوقف كردن تجاوز اسرائيل عليه ملت لبنان را ندارد، به چه دردي مي خورد وچه فايده اي دارد؟.



اين نماينده ارتودكس پارلمان لبنان از منطقه بقاع در مورد سفر كاندوليزا رايس به بيروت وپيش از آن سخنانش در مورد خاور ميانه جديد گفت : پيش از آنكه خانم رايس از خاورميانه جديد خود سخن بگويد،تمام دنيا مي دانست كه آمريكا مدتهاست سعي دارد نقش ژاندارم بين الملل را ايفا كند،من در اينجا اين سئوال را مطرح مي كنم آمريكايي كه چند سالي است داعيه به ارمغان آوردن آزادي ودمكراسي را براي منطقه دارد ، آيا آنچه را كه در لبنان اكنون روي مي دهد،انتقال دمكراسي مي نامد يا اعمال منطق قدرت ؟.



وزير سابق صنايع لبنان در ادامه گفت : امروز آمريكا با بازگذاردن دست اسرائيل براي ادامه كشتار وتخريب در لبنان، مي خواهد به تمام منطقه بگويد آنچه را كه در لبنان روي مي دهد،خواست آمريكاست وچه بخواهند وچه نخواهند بايد خواست آمريكا واسرائيل در منطقه اعمال شود.



وي افزود:آمريكا با اين منطق ورويكرد خود به طور حتم دشمنان زيادي را براي خود در جهان به وجود مي آورد،امروز ظلم وستمي كه آمريكا وسلطه گري هايش به وجود آورده اند واكنش هاي بزرگي را در جهان به وجود آورده است.



اين نماينده پارلمان لبنان دررابطه با نقش نيروهاي چند مليتي وبه ويژه نيروهاي ناتو كه گفته مي شود،احتمال استقرار آنها در لبنان بسيار زياد است،درآينده لبنان به خبرگزاري مهر گفت : سخن گفتن در مورد نيروهاي بين المللي بسيار زودهنگام است ، ابتدا بايد در مورد آتش بس سخن بگوييم و بعد مي تواند در رابطه با علل،دلايل و اهدافي كه اين نيروها مي توانند در لبنان داشته باشند وميزان توانمندي اجرايي آنها سخن گفت،پس ابتدا بايد آتش بس فوري اعمال شود وبعد از آن بايد نشست وديد كه آيا اين نيروها مي توانند در راستاي منافع ملي لبنان باشند يا خير؟.



الياس سكاف در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر كه از وي در مورد نگاهش به آينده لبنان در سايه جنگ فعلي گفت : اگر جامعه جهاني نداند كه واقعا چه اتفاقي در لبنان در حال رخ دادن است به طور حتم بهاي سنگيني را خواهد پرداختن امروز اين واهمه وكابوس بزرگ وجود دارد كه اين مشكل به شكل غير قابل كنترلي بزرگ شود ونه تنها به يك جنگ براي جهان اسلام بلكه به يك مشكل جهاني تبديل شود. پس جامعه جهاني بايد بداند كه ممكن است اين جنگ نتايج غير قابل جبراني را برايش به بار آورد.