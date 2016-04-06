به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست اعضای هیئت امنای ورزشی شهر کمالشهر ظهر امروز چهارشنبه در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج برگزار شد. در پایان این نشست و با رای اکثریت اعضا «مهرداد ترابیان» به عنوان رئیس جدید هیئت امنای ورزشی این شهر انتخاب شد وفعالیت خود را آغاز کرد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: با توجه به آیین نامه هیئت های امنای ورزشی، باید معرفی رییس و اعضای هیئت امنا با رای گیری صورت پذیرد.

وی افزود: در اولین نشست اعضای هیئت امنا با اکثریت آرا مهرداد ترابیان که در حال حاضر شهردار این شهر محسوب می شود به عنوان رییس هیئت امنا انتخاب شد.

افشاری با بیان اینکه اداره ورزش در شهرهای اقماری و تابعه کرج به شکل هیئت امنایی بهترین گزینه برای توسعه فعالیت های ورزشی در این مناطق جمعیتی است گفت: استفاده از ظرفیت های مدیریت شهری و درگیر شدن شهرداری و شوراهای اسلامی شهرها در موضوع ورزش مهمترین خروجی این کار است.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج تصریح کرد: تاکنون هیئت امنای ورزشی در مناطق محمدشهر، کلاک، آسارا و کمالشهر معرفی شده اند و درصددیم در اولین فرصت شهرهای گرمدره و ماهدشت نیز تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: ایجاد نمایندگی هیئت های ورزشی شهرستان کرج و حضور تیم های منتخب این شهرها در مسابقات انتخابی شهرستان سال گذشته با جدیت دنبال شده است و در سال جدید نیز ادامه خواهد یافت.

افشاری در پایان گفت: بهره گیری از ظرفیت های موجود در شهرهای تابعه و سپردن امور ورزش به نیروهای بومی از اهداف تشکیل هیئت امنای ورزشی در شهرهای تابعه کلان‌شهر کرج است.