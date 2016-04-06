به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهبازی ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه کارگروه امنیت غذایی در محل سالن پیامبر اعظم استانداری زنجان، افزود: امسال اقدامات نوروزی دستگاه‌های اجرایی در استان خوب بود و مشکلات بسیار انگشت شمار بوده است.

وی با اشاره به اینکه باید توجه به امر سلامت در دستور همه دستگاه های اجرای قرار گیرد و تنها مختص دانشگاه علوم پزشکی نباشد ادامه داد: خوشبختانه مسافران و شهروندان برای دریافت خدمات درمان سرگردان نبودند و خدمات در طرح های ستاد خدمات سفر برای تعطیلات آینده باید بهتر از این شود و برنامه ها با کیفیت تر باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با اشاره به اینکه باید همه عزم خود را بر تحقق اقتصاد مقاومتی جذب کنند، تاکید کرد: باید برای تحقق شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مدیریت لازم انجام شود.

شهبازی تاکید کرد: در خصوص شرکت ملی آزادراه‌ها نیز باید تکلیف روشن شود چون در حال حاضر خدمات ارائه شده استاندارد نیست و در اسرع وقت خطر آلودگی باید از مردم دور شود.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن هفته سلامت افزود: در طول هفته سلامت دستگاههای اجرایی با هم همکاری شایسته‌ای داشته باشند و خوشبختانه وزارت بهداشت به استان زنجان نگاه ویژه ای دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه باید از فرصت ها برای هفته سلامت نهایت استفاده را کرد گفت: بحث سلامت برای همه افراد جامعه حائز اهمیت است و باید مسائل زیست محیطی به نحوی مدیریت شود که سلامت مردم به خطر نیفتد.

شهبازی با اشاره به اینکه اقدامات در بحث تامین سلامت مردم در دستور نهادهای ذیربط قرار گیرد تا مردم به دستگاه های اجرایی اعتماد کنند، افزود: در راستای ارتقای سلامت مردم باید دغدغه ها و مشکلات در حوزه درمان رفع و در جامعه به امر سلامت روانی توجه شود.