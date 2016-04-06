به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی کامیاب ظهر چهارشنبه در نشست خبری برنامه های ورزشی فارس تاکید کرد: مسابقات بین المللی ماراتن، جام جهانی کشتی فرنگی، زیبایی اسب های عربی و سه گانه ها، چهار رویداد بین المللی است که فصل بهار در فارس برگزار می شود.

وی با بیان اینکه اولین رویداد بین المللی مسابقه ماراتن پارس است، گفت: طی برنامه ریزی انجام شده ۲۴۰ ورزشکار از ۳۶ کشور جهان روز ۲۱ فروردین ماه در ماراتن پارس شرکت می کنند.

مديركل ورزش و جوانان فارس ادامه داد: هماهنگی های لازم انجام شده که ماراتن پارس هرساله به میزبانی شیراز در مسیر تخت جمشید به نقش رستم به طور رفت و برگشت مسیر انجام شود.

کامیاب تصریح کرد: ۱۹۹ ورزشكار خارجی، ۵۵ ورزشكار ايرانی مقيم كشورهای خارجی، حداقل يک نماينده از هر استان كشور و حدود ۵۰ دونده از استان فارس در اين رقابت بين‌المللی حضور خواهند داشت.

وی در خصوص پوشش رسانه ای این مسابقه نیز گفت: حداقل ۵ رسانه خارجی همراه با رسانه های مختلف کشور وظیفه پوشش این مسابقه را بر عهده دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس تصریح کرد: ۱۵ دستگاه اجرايی استان فارس در برگزاری اين رقابت بين‌المللی مشاركت خواهند داشت.

كامياب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست میزبانی مسابقات بین المللی سه گانه نیز گفت: رئيس فدراسيون ورزش‌های سه‌گانه نیز برای برگزاری رقابت‌های بين‌المللی اين رشته در يكی از شهرستان لامرد يا مهر اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: رقابت های زیبایی اسب های عرب نیز از جمله برنامه های بسیار مهم در سال جاری است که در محوطه تخت جمشید برگزار می شود و به طور حتم تماشاگران فراوانی خواهد داشت.

کامیاب در خصوص میزبانی رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی نیز گفت: سی ام و سی و یکم اردیبهشت ماه شیراز میزبان فرنگی کاران جهان است که در حال حاضر سالن شهید آیت الله دستغیب با حمایت های استاندار فارس در حال بازسازی است و بهترین امکانات در این مجموعه گذاشته می شود.