به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «بزداغ» وزیر دادگستری ترکیه از آغاز کار بر روی پیشنهاد «اردوغان» برای سلب تابعیت حامیان تروریسم خبر داد.

وزیر دادگستری ترکیه با اشاره به پیشنهاد «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در جمع وکلای دادگستری این کشور مبنی بر تهیه قانونی برای سلب تابعیت افراد حامی تروریسم گفت: اردوغان طرحی در این خصوص ارائه داده است که کار بر روی آن را آغاز خواهیم کرد.

اردوغان در اظهارات روز ۵ آوریل خود مشخص نکرد منظورش از تروریسم چه کسی است.

گروه های حقوق بشری نگرانند در صورت تهیه چنین قانونی روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه مخالف دولت به این بهانه تحت فشار قرار گیرند، اما گفته می شود هدف اردوغان از این پیشنهاد سلب تابعیت افراد حامی گروه پ ک ک است.