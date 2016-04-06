به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری لرستان، محمد امیدی پور از برگزاری همایش شعر انقلاب اسلامی گرامیداشت هفته هنر انقلاب با حضور «علیرضا قزوه» در خرم آباد خبر داد.

وی با بیان اینکه این همایش با حضور علیرضا قزوه از چهره های برجسته شعر انقلاب و مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری برگزار می شود گفت: همچنین شاعرانی از ۹ شهرستان استان در این همایش حضور دارند و سروده های خود را در حیطه ادبیات انقلاب اسلامی قرائت خواهند کرد.

مدیر کل حوزه هنری لرستان افزود: در این برنامه ۱۵ نفر از شاعران جوان در حوزه شعر انقلاب تقدیر می شود.

امیدی پور یادآور شد: از دیگر بخشهای ویژه این همایش تجلیل از «محمدرضا روزبه» عضو هیئت علمی دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر ادبیات انقلاب اسلامی است که با حضور مسئولان استانی و فعالان ادبی استان صورت می گیرد.

وی گفت: این همایش روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه در تالار مهر حوزه هنری لرستان برگزار می شود.