به گزارش خبرنگار مهر، شهاب حیدری ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان به رئوس برنامه های خود اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست های وزارت ارتباطات در برنامه ششم توسعه خلق ثروت، توسعه فضای کسب و کار و تولید محتوا بوده که این برنامه ها در لرستان نیز دنبال خواهند شد.

وی با بیان اینکه زیرساخت های خوبی در بحث ارتباطات در لرستان وجود دارد، عنوان کرد: با توجه به اینکه پهنای باند کافی در استان وجود دارد باید فضای بهره برداری در استان افزایش یابد که بر این اساس نقشه راه دولت الکترونیک دنبال می شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی را باید به سمت استفاده از دولت الکترونیک سوق داد، افزود: در حوزه اداره کل پست باید به سمت نوآوری های عملکردی حرکت کرد تا بتوان سهم این دستگاه را برای اشغال بازار الکترونیک، فناروی های نو و ایجاد اشتغال در این حوزه بیشتر کرد.

حیدری بر لزوم فعال کردن بخش خصوصی استان در حوزه تولید محتوا تاکید کرد و بیان داشت: بحث «آی سی تی» را در زمینه اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت پرسرعت، توسعه خدمات پست و پست بانک، توسعه خدمات تلفن ثابت و رومینگ بین اپراتورها را با جدیت دنبال خواهیم کرد که برای این منظور به اطلاعاتی جامع نیاز داریم.

وی تقویت و ساماندهی جایگاه نظام صنفی رایانه ای استان را از دیگر برنامه های خود دانست و تصریح کرد: در حوزه دفاتر پیشخوان دولت بحث تمرکز زدایی، بازنگری در تعرفه ها و اصلاح خدمات را دنبال خواهیم کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان با تاکید بر اینکه باید بحث برون سپاری خدمات را در دستگاه های اجرایی استان دنبال کرد، افزود: تا دولت حرکتی نداشته باشد بخش خصوصی نیز نمی تواند حرکت مثبتی داشته باشد لذا باید بخش خصوصی را در حوزه فناوری اطلاعات فعال و تقویت کرد.