به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر چهازشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: در ایام عید ۱۷ هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع غذا در استان صورت گرفته است و در پی بازدیدهای به‌عمل آمده، ۶۵ مورد تعطیل شده و ۱۳۰ مورد به مراجع قضایی ارجاع شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به انجام ۱۷ هزار مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ادامه داد: در ایام نوروز ۱۳ هزار و ۸۰۰ کیلو موادغذایی فاسد شناسایی و منهدم شده است.

بیگلری با بیان اینکه در نوروز امسال پایگاههای سلامت در استان نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری داشتند، افزود: با توجه به نظرسنجی‌های انجام گرفته توسط بازرسان و مسئولان استانی و کشوری میزان رضایت از فعالیت‌های انجام گرفته در ایام نوروز توسط دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان مطلوب بوده است.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز پزشکان متخصص در شهرستان‌ها حضور داشتند و تعداد بیماران اعزامی به مرکز استان ۲۹ مورد بوده است ادامه داد: سال گذشته در حوزه بهداشت و درمان سال پربرکتی بوده است و بسیاری از فعالیت‌هایی که برای انجام آن‌ها نیازمند مدت زمانی طولانی است در زمان کوتاهی انجام گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به فعالیت داروخانه های سطح استان در ایام تعطیلات نوروز افزود: در ایام نوروز هیچ کمبود دارویی وجود نداشته است.

هیچ بیماری در ایام نوروز در حین انتقال فوت نکرد

بیگلری افزود: در ایام نوروز در حین انتقال هیچ بیماری فوت نکرد و در حوادث رانندگی نیز هیچ سانحه منجر به فوتی وجود نداشته است و پزشکان طی ایام نوروز در همه بیمارستان‌ها حضور داشتند و در ارائه خدمات پزشکی بخش خصوصی نیز فعال بود.

وی با بیان اینکه همچنین در ایام نوروز ۱۸۰۰ ماموریت توسط مرکز فوریت‌های پزشکی انجام شد و ۵۴ پایگاه اورژانس نیز در این ایام فعال بودند افزود: تعداد مراجعات به اورژانس از ۲۷ اسفند سال گذشته تا ۱۵ فروردین ماه امسال ۸۸ هزار نفر و تعداد بستری‌ها ۲۷۰۰ مورد بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه چهارشنبه آخر سال شایع‌ترین آسیب‌ها از ناحیه چشم و دست بوده است و همین امر سبب شد که در بیمارستان آیت‌الله موسوی که بخش چشم در آن نیست متخصص چشم مستقر شود افزود: تلخ‌ترین حادثه سال گذشته انفجار کپسول گاز در روستای چورزق ایجرود بود که نشان‌دهنده لزوم اطلاع‌رسانی وسیع در پیشگیری از پر کردن غیراستاندارد کپسول گاز هستیم.

بیگلری ادامه داد: شعار هفته سلامت امسال «غلبه بر دیابت» انتخاب شده است، زیرا معتقدیم این بیماری علاوه بر رنج و عذاب بیماران سبب افزایش مرگ و میر نیز شده است در سه ماهه پایانی سال گذشته اولین پیوند کلیه و پیوند دست قطع شده انجام شد و نیز شاهد تولد اولین نوزادان از طریق آی وی اف در استان بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در ایام نوروز ۱۷ هزار مورد بازید از مراکز تهیه و توزیع غذا توسط دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی انجام شد که در این بازرسی‌ها ۱۳۰ فرد و موسسه متخلف شناسایی شده و ۶۵ مورد نیز تعطیلی داشته‌ایم.

بیگلری افزود: تعیین ۳۰ بیمارستان برای بازگشایی فوری عروق قلبی، اجرای مدل واحد سکته مغزی در بیمارستان آیت‌الله موسوی و استقرار واحدهای تشخیصی همچون ام آر آی، از جمله اقدامات انجام گرفته در این راستا است.