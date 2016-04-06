به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین همایش تجلیل از اسوه های صبر و مقاومت از شش کتاب «راه روشن»، «عروس‌های جنگ»، «مروارید‌های هور»، «نقش زنان در تحقق فرایند نوین اسلامی»، «تاثیر بصیرت زنان در روند پیروزی انقلاب اسلامی» و «زنان صبور سرزمین من» با حضور مولفان، رونمایی و از نویسندگان آن تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم سردار کارگر، رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سردار جزایری، معاون امور بسیج فرهنگ دفاعی ستاد کل نیرو‌های مسلح و مریم مجتهد‌زاده، رییس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس و همسران و اعضای خانواده شهدا و ایثارگران حضور داشتند.